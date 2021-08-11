أخبار ريال مدريد: رحيل موهبة جديدة، وتعقد صفقة مبابي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 11 الأغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021:

أعلن نادي ريال مدريد رحيل تاكيفوسا كوبو إلى صفوف ريال مايوركا على سبيل الإعارة.

ولم يوضح البيان وجود بند أحقية الشراء في عقد اللاعب من عدمه.

كشفت تقارير صحفية تعقد موقف ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي بعد انضممام ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

وأوضح فابريزيو رومانو أنّ إدارة باريس سان جيرمان واثقة من قدرة الفريق على تجديد عقد مبابي رغم ضم ميسي دون مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

أشارت شبكة "سكاي سبورت" أنّ إدارة برشلونة ترغب في إتمام التعاقد مع أنطونيو روديجر من صفوف تشيلسي لخلافة رافائيل فاران.

وأوضحت أنّ باريس سان جيرمان مهتم أيضًا بالتعاقد مع اللاعب وهو ما قد يعقد عملية إتمام الصفقة.

أوضحت صحيفة "فوتبول لندن" الإنجليزية أنّ ريال مدريد منفتح على إعادة جاريث بيل إلى صفوف توتنهام في الصيف الجاري.

وأشارت إلى أنّ توتنهام قد يخسر خدمات هاري كين وبالتالي قد يلجأ لإعادة جاريث بيل ليقود هجوم السبيريز.

نفى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قيامه بأي دور لأجل رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة.

وأكد أنّه لم يتواجد في برشلونة سوى بعد إعلان رحيل ميسي وذلك بسبب اجتماعه مع أنييلي وجوان لابورتا.

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