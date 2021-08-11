بيريز: لست السبب في رحيل ميسي

بيريز يخلي مسئوليته من رحيل ميسي

على خلفية رحيل ميسي، رد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد على جاومي لوبيس، عضو إدارة برشلونة الذي استقال مؤخرًا.

وانضم ليونيل ميسي إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر بعد فشل برشلونة في تجديد عقده بسبب الأزمة المالية للنادي.

ماذا قال بيريز؟

وقال بيريز في بيان رسمي نقلته جريدة لا سيكستا: "ما يقال إنني صديق لفيران ريفيرتير المدير التنفيذي لبرشلونة أمر كاذب".

وتابع: "لم أقابله سوى مرتين، واحدة منذ أربعة أشهر والأخرى في السبت الماضي في برشلونة في وجود رئيس برشلونة جوان لابورتا، ورئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، وكان ذلك بعد إعلان برشلونة رحيل ميسي".

وواصل: "لذلك، من المستحيل بالنسبة لي أن يكون لي أي تأثير سواء على رحيل ميسي أو على أي قرار آخر من قبل نادي برشلونة".

وأضاف: "آمل أن يصحح جاومي لوبيس هذه التصريحات التي لا تتوافق مع الحقيقة في أقرب وقت ممكن".

ماذا الذي استدعى هذه التصريحات من بيريز؟

في وقت سابق، قد صرح لوبيس واتهم رئيس برشلونة، جوان لابورتا بأنه لم يفعل كل شيء مُمكن من أجل بقاء ميسي كما اتهم بيريز بأنه لعب دورًا في رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، في محاولة لضم كيليان مبابي من نادي العاصمة الفرنسية.

وقال: "العزيز جوان، لقد خيبت أملي، اعتقدت أنك الوحيد القادر على مواجهة فلورنتينو (رئيس ريال مدريد)، أفتقر إلى المعلومات، لكنني متأكد من أنه كان يمكن فعل المزيد من أجل بقاء ميسي، لأنه إرث مهم لنادي برشلونة".

وأضاف: "سيعزز باريس سان جيرمان صفوفه بميسي، وهو ما سيسهل على مبابي الذهاب إلى مدريد .. إنها خطة فلورنتينو المثالية، وسوف يسجل التاريخ أنك الرئيس الذي تخلّى عن ميسي".

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