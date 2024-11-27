أخبار دوري روشن اليوم | خطوة تفصل عبد الرزاق حمدالله عن مواجهة الهلال، وعودة محمد شريف للخليج

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2024..

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خطوة تفصل عبد الرزاق حمدالله عن مواجهة الهلال

يُواصل الشباب استعددادته لمواجهة الهلال المهمة في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وقد استعاد نجمه يانيك كاراسكو فيما تفصل خطوة وحدة هدافه عبد الرزاق حمدالله عن اللقاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المهاجم المغربي سيخضع لاختبارات طبية اليوم الأربعاء ستحسم موقفه من القمة المقررة يوم السبت القادم.

حمدالله كان قد غاب عن المباراة الأخيرة أمام الأخدود بعدما تعرض لتمزق في العضلة الأمامية خلال إحدى الحصص التدريبية استعدادًا للقاء.

الخليج يستعيد محمد شريف

عاد أخيرًا المهاجم المصري محمد شريف إلى تدريبات الخليج بعد غيابه منذ تعرضه لإصابة في مباراة الشباب ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي يوم 29 أغسطس الماضي.

اللاعب بات جاهزًا للعب لكن يبقى قرار إشراكه أساسيًا في مواجهة القادسية القادمة يعتمد على أدائه في المران الأخير قبل المباراة.

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المالكي على رأس قائمة الاتفاق لمواجهة العربي

تواجد عبد الإله المالكي في رحلة الاتفاق المتوجهة إلى الدوحة لمواجهة العربي القطري ضمن دوري أبطال الخليج العربي.

صاحب الـ30 عامًا كان قد غاب عن المباراة الأخيرة في دروي روشن أمام الرياض بعد تعرضه لتمزق في الفخذ خلال لقاء الهلال في الجولة العاشرة من الدوري.

الإصابات تُقلق الفتح قبل مواجهة الرياض

يُواصل الفتح تدريباته بقيادة مدربه ينز جوستافسن استعدادًا لمواجهة الرياض مساء غدٍ الخميس ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

الإدارة قررت فتح المدرجات مجانًا للجمهور لتحفيز اللاعبين بهدف تقديم أداء ونتيجة إيجابية، وذلك رغم الظروف الصعبة للفريق.

وتُعد الإصابات هي الصداع الأكثر إيلامًا في رأس الفتح ومدربه جوستافسن، حيث، وحسب صحيفة اليوم، مازال الثلاثي لوكاس زيلاريان وسعيد باعطية ودجانيني تافاريس يعمل ضمن برنامجهم التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي تمهيدًا للانضمام إلى تدريبات الفريق ومن ثم المباريات، فيما يخضع محمد الفهيد ونوح الموسى لفحوصات طبية لاستيضاح تفاصيل الإصابة التي تعرضا لها خلال مواجهة الاتحاد الأخيرة.

حالة من الحيرة قبل الجولة القادمة من دوري روشن

مهاجم القادسية هزم لاعب وسط الاتحاد ومهاجم الرائد