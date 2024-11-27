فانتازي جول لدوري روشن: جولة "البدء من الصفر" لنجوم الهلال.. وتحد جديد أمام "آل سالم"

حالة من الحيرة قبل الجولة القادمة من دوري روشن

يجد لاعبو فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، أنفسهم في حيرة شديدة بشأن لاعبيهم من فريق الهلال، الذي سيبدأ من الصفر خلال هذه الجولة بعدما تذوق طعم الخسارة الأولى في البطولة منذ أشهر بعيدة.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

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تبدو هذه الجولة مختلفة كل الاختلاف للهلال الذي تجرع هزيمة مفاجئة أمام الخليج في الجولة الماضية، ويتخوف لاعبو الفانتازي من رد فعل لاعبي الفريق.

فهل سيثأر الهلال من هزيمته، أم أنه سيعاني مثل مانشستر سيتي يتلقى الهزيمة تلو الأخرى؟، وما يزيد من حيرة لاعبي الفانتازي في الاعتماد على لاعبي الهلال مثل ألكسندر ميتروفيتش، أو جواو كانسيلو، أو رينان لودي، أو بروزوفيتش، أو بونو، هو أن المباراة المقبلة ستكون أمام الشباب.

لكن يبقى الرهان كبير على لاعبي الهلال، خاصة وأن الدرس كان قاسيًا.

الاتحاد من جانبه، والذي استغل الفرصة واعتلى الصدارة، تنتظره مواجهة متوسطة أمام الاتفاق المترنح، ويمكن الاعتماد هنا على حسام عوار الذي تألق في الجولة الماضية.

وبعد تألقه أمام الهلال، وتنصيب نفسه بطلا للمواجهة، سيجد عبد الله آل سالم، نجم الخليح، نفسه في مواجهة صعبة أمام القادسية المتألق هذا الموسم، لكن تبقى المواجهة مفتوحة على مصراعيها خاصة مع تألق نجمي القادسية أبو الشامات، وناتشو، وبالطبع أوباميانج.

وتبدو مواجهات الفيحاء ضد العروبة، والأخدود مع الخلود، والفتح أمام الرياض، مفتوحة على مصراعيها ويمكن اختيار اللاعبين منهم خاصة وأنها مواجهات تبدو متكافئة.

خيارات الكابتن

1 - ألكسندر ميتروفيتش: خيار كبير يمكن الاعتماد عليه لذلك لا يمكن إلا التعويل عليه، واختياره كرقم 1.

2 – عبد الله آل سالم: تألق في آخر الجولات ويمكن الاعتماد عليه بثقة في اختيارات الكابتن.

3 – كريستيانو رونالدو: يمكن التعويل عليه خاصة وأنه استعاد بريقه في الجولة الأخيرة وهو خيار رائع للكابتن.

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