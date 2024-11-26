تفوق صالح العمري عربيًا .. الأصوات الأجنبية تمنح أوباميانج جائزته الأولى في الدوري السعودي

مهاجم القادسية هزم لاعب وسط الاتحاد ومهاجم الرائد

فاز بيير إيمريك أوباميانج بجائزته الأولى في دوري روشن السعودي منذ انضمامه لفريق القادسية بداية الموسم الجاري، وذلك بفضل أصوات الجمهور على موقع دوري روشن باللغة الإنجليزية.

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المهاجم الجابوني فاز بجائزة هدف الجولة الـ11 من دوري روشن رغم أن نتيجة التصويت في الموقع باللغة العربية لم تكن لصالحه بل لمنافسه صالح العمري مهاجم الرائد المعار له من الاتحاد.

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الموقع الرسمي لدوري روشن كان قد أعلن ترشح أهداف العمري وأوباميانج وفابينيو لجائزة هدف الجولة، وقد تفوق الأول في التصويت باللغة العربية فيما حسم أوباميانج النتيجة لصالحه بفضل الفارق الهائل لصالحه عن منافسيه في التصويت باللغة الإنجليزية.

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العمري حصد 46% من الأصوات العربية مقابل 44% لمهاجم القادسية، لكن أوباميانج فاز بـ70% من الأصوات الأجنبية تقريبًا، وهو ما جعله يفوز بالتصويت الإجمالي، حسبما كشف حساب دوري روشن على منصة إكس.

جمهور الرائد أبدى امتعاضه من عدم فوز العمري بالتصويت، وقد شككوا في صحة آلية الفوز بالجائزة والاعتماد على الأصوات على الموقع باللغة الإنجليزية بجانب العربية.