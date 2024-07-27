أخبار الهلال اليوم | "رسالة نارية" من نيمار .. وبرشلونة يحاول إقناع لاعبه بالعرض السعودي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 27 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 27 يوليو 2024.

نيمار يحفز جماهيره بـ"رسالة نارية"

وجه البرازيلي نيمار جونيور، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، رسالة تحفيزية للجماهير، بنشر صور لتدريباته التأهيلية من أجل العودة للملاعب في الموسم الرياضي الجديد.

ونشر نيمار، عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، صورًا له في صالة الألعاب الرياضية، برسالة قال فيها "مكافآتنا تكمن في الجهد، وليس في النتيجة، الجهد الكامل هو انتصار كامل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لعب أولى 45 دقيقة في موسم 2024-2025 من الدوري البلجيكي، وخسر بطولة مع فريقه كلوب بروج، والذي بدأ في الترويج لعدد من لاعبيه الذين لا يزال بإمكانهم مغادرة النادي بعرض جيد في موسم الميركاتو الصيفي.

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.

جدد الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، خطابه لسعد اللذيذ، مدير برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية، مطالبًا بتدعيم الفرق الكبرى في دوري روشن بصفقات قوية.

لا تسير الأمور على هوى برشلونة، فيما يتعلق بالانتقال المزعوم للمهاجم البرازيلي فيتور روكي إلى الهلال السعودي.

يرى تياجو سيلفا، لاعب فلومينينسي، أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يكون قادرًا على التعامل مع حجم الضغوط التي تعرض لها البرازيلي نيمار دا سيلفا.

خضع سلمان الفرج، قائد نادي الهلال السعودي التاريخي، مساء أمس الجمعة؛ لـ"فحوصات طبية" تمهيدًا للانضمام إلى فريقه الجديد، في الميركاتو الصيفي الحالي.