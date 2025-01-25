أخبار الهلال اليوم | رد فعل نجوم الزعيم على هدف نيمار .. وجيسوس يتمنى تدريب هذا الفريق!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 25 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 25 يناير 2025

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لم يفوت النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي، الفرصة للرد على اتهام ساخر من زميله في الفريق علي البليهي، بشأن "الغش في تسجيل الأهداف".

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أثار الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، حالة من الجدل بسبب حديثه عن رحيل مرتقب لأحد المدربين الكبار في دوري روشن السعودي.

يقدم القادسية مستوى رائعًا هذا الموسم في دوري روشن السعودي 2024-2025 ولا يزال يثير إعجاب المتابعين، بما يقدمه الفريق المحتل للمركز الثالث حاليًا في جدول الترتيب خلف الهلال والاتحاد.

تستعد إدارة نادي الهلال، لإغلاق ملف لاعب الفريق محمد كنو، من خلال الوصول إلى صيغة اتفاق لتحديد مستقبله، في ظل الأنباء التي ربطت اسمه بالرحيل عن قلعة الزعيم.

تحدث جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن "مستقبله" مع عالم التدريب، خلال الفترة القادمة.

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قدم البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لقطة كوميدية، خلال تجمع اللاعبين في صالة الرياضة، على هامش التدريبات، في إطار الاستعداد لملاقاة القادسية.

"اللاعب غير مرغوب فيه من نجوم الهلال!".. جملة روجها البعض عن نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ بالتزامن مع اقتراب رحيله.

يبدو أن مسؤولي النادي الأهلي قرروا التحرك في كل الاتجهات؛ في محاولة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية "يناير 2025".

GOAL

أصبح علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قريبًا من تجديد عقده مع الزعيم، لمدة موسمين مُقبلين، في ظل وجود رغبة من قِبل ناديي الأهلي ونيوم، للتعاقد معه، مستغلين دخوله الفترة الحرة مع الزعيم.

"تحقيق النجاح صعب والمحافظة عليه أمر أصعب بكثير!"؛ فالمملكة العربية السعودية التي تمكنت من جذب أنظار العالم أجمع، إلى مسابقتها الكروية المحلية "دوري روشن للمحترفين"، تواجه تحديًا كبيرًا للغاية الآن.