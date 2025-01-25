النجم البرازيلي لا يفوت الفرصة للرد

لم يفوت النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي، الفرصة للرد على اتهام ساخر من زميله في الفريق علي البليهي، بشأن "الغش في تسجيل الأهداف".

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ولا يمر نيمار بفترة جيدة في مسيرته مع الهلال، حيث انضم إلى الزعيم في صيف عام 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو؛ لكنه خاض 7 مباريات رسمية مع الفريق، بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي" ثم "تمزق في العضلة الخلفية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم ذلك، ظهر نيمار خلال المقاطع التي ينشرها نادي الهلال على حساباته الرسمية في حالة ود وانسجام كبيرين خلال التدريبات مع زملائه، حيث نشر حساب الزعيم عبر منصة "X"، مقطع فيديو للنجم البرازيلي مع نجوم الزعيم، خلال "المناورة التكتيكية" التي أجراها جورج جيسوس، خلال التدريبات الجماعية أمس الجمعة.

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نيمار سجل هدفًا جميلًا في هذه المناورة، بعد أن استلم الكرة ثم سدد بـ"القدم اليمنى"، أعلى شباك الحارس؛ وذلك حسب ما أظهره المقطع الذي نشره الهلال.

وبعد المران نشر علي البليهي مدافع الهلال صورة جماعية للفريق على حسابه بمنصة "إنستجرام" وعلق عليها "هدف سجل عن طريق الغش .. جاء من تسلل وبعد نهاية الوقت".

IG:@neymarjr

وعلى الفور، رد نيمار بإعادة نشر نفس "ستوري" البليهي ورد عليه في حسابه الشخصي: "لا تبكي يا صديقي. أنا سريع جدًا".

يذكر أن جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، أعلن رفضه إعادة تسجيل النجم البرازيلي في قائمة الفريق "المحلية"؛ حيث كان النادي قد رفع اسمه في يناير 2024، أثناء إصابته بـ"الرباط الصليبي"؛ لتتزايد الأخبار عن رحيل اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي وتحديدًا إلى الدوري البرازيلي.