"الهلال سيكون حديث العالم وقد أرحل بعد شهر" .. جورج جيسوس يعلن رغبته في تدريب هذا الفريق!

جيسوس حطم أرقامًا قياسية بالجملة مع الهلال..

تحدث جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن "مستقبله" مع عالم التدريب، خلال الفترة القادمة.

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جيسوس تولى تدريب الهلال في صيف عام 2023؛ ليقوده لتحقيق الثلاثية المحلية التاريخية "دوري روشن للمحترفين، كأس الملك والسوبر السعودي"، في موسمه الأول.

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وبسبب هذه النجاحات الكبيرة؛ جددت الإدارة الهلالية عقد المدرب البرتغالي المخضرم، لمدة موسم رياضي آخر حتى نهاية مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وعن ذلك يقول جيسوس في تصريحات مع صحيفة "جلوبو" البرازيلية: "أنا سعيد للغاية في الهلال.. الجميع يحبني؛ سواء رئيس النادي فهد بن نافل، أو الجماهير".

وعلى الرغم من ذلك.. أكد جورج جيسوس أن مستقبل أي مدرب يرتبط بـ"النتائج"؛ لذلك هو في منصبه الآن، ولكنه قد لا يتواجد في الهلال بعد شهرٍ واحد من الآن.

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وبخصوص مونديال الأندية.. أعرب جيسوس عن ثقته الكبيرة في أن الهلال سيكون فريقًا رائعًا للغاية، وسيجعل العالم أجمع يتحدث عنه، خاصة أنه سيواجه العملاق ريال مدريد؛ حيث وقع الثنائي معًا في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب كل من رد بول سالزبورج وباتشوكا.

ووصف نادي الهلال بأنه "الأفضل في القارة الآسيوية"، مشددًا على أن ذلك ما تقوله الأرقام والإنجازات؛ ولكنه طالب لاعبيه في نفس الوقت، بأن يثبتوا هذا الأمر على أرض الواقع، بالتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا "النخبة"، الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

العودة إلى تدريب نادي فلامنجو

وعلى جانب آخر.. فتح جيسوس الباب أمام العودة إلى فلامنجو في أي وقت، إذا رغب مسؤولو النادي في ذلك، معترفًا بأنه أقرب فريق إلى قلبه؛ بسبب الطريقة التي كان يتعامل فيها الجمهور معه.

وأضاف مدرب الهلال الحالي: "دعونا ننتظر ما ستسفر عنه الأيام؛ إذا أرادوني في فلامنجو، وسارت المفاوضات بشكلٍ إيجابي؛ فأنا بالتأكيد أريد العودة".

وكشف جورج جيسوس عن أنه كان قريبًا جدًا من العودة إلى العملاق البرازيلي في موسم 2021-2022؛ عندما كان مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا.

وأوضح جيسوس أن مسؤولي فلامنجو تفاوضوا معه في البرتغال وقتها، حيث طلب منهم مزيدًا من الوقت لحل مستقبله مع بنفيكا؛ ولكنهم لم ينتظروا ووقعوا مع المدير الفني باولو سوزا.

واختتم جيسوس تصريحاته؛ بالقول: "بعدها بأسبوع واحد فقط رحلت عن نادي بنفيكا.. الأمر كله كان مرتبطًا بالوقت؛ لذلك لم أستطع العودة إلى فلامنجو".

جدير بالذكر أن جورج جيسوس تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو، في الفترة من يونيو 2019 إلى يوليو 2020، وحقق معه العديد من الإنجازات التاريخية؛ أبرزها التتويج بلقب "الدوري البرازيلي" بعد غياب 10 سنوات، والحصول على بطولة "كوبا ليبارتادوريس" لأول مرة منذ 38 عامًا.