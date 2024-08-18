أخبار الهلال اليوم | البليهي يستفز النصر بحركة جديدة .. ورسالة جيسوس تفجر ثورة نهائي السوبر!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد 18 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الأحد 18 أغسطس 2024.

لا يزال نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، يقدم لنا المزيد من اللقطات الغريبة، والتصرفات المثيرة للجدل من قِبل اللاعبين، في ليلة شهدت تتويج الهلال باللقب رقم 70 في تاريخه، بعدما حافظ على لقب السوبر بفوز عريض على جاره النصر بنتيجة (4-1).

يُفهم بعض الشيء تصرفات علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، أثناء المباريات أمام الخصوم، وتحديدًا النصر، لكن ما هو غير مفهوم هو أن يقف في ممر شرفي ويتصرف بطريقة اعتبرها الكثيرون "عنجهية" غير مبررة!

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في خضم الاحتفالات بالتتويج بكأس الدرعية للسوبر السعودي، ما كانت لتضيع فرصة سؤال سعود عبدالحميد؛ الظهير الأيمن للهلال، عن الجدل المثار حول احترافه الأوروبي.

"ماذا يريد هذا العجوز أكثر؟!" .. سؤال ستطرحه على نفسك وأنت ترى رد فعل البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، خلال نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي أمام العالمي.

كشف المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، عن سر ما دار بينه وبين لاعبي الهلال، بين شوطي نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وجعل الفريق يسيطر على المباراة بالشوط الثاني ويقلب النتيجة لصالحه أمام النصر.

حرصت الجماهير نادي الهلال والمدرب البرتغالي جورج جيسوس على استقبال النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو بشكل خاص، بعد تبديله خلال مباراة الفريق ضد النصر، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

لا شك أن نادي الهلال هو أحد أكبر الأندية في السعودية والوطن العربي ككل، ويمتلك شعبية كبيرة بما حققه من إنجازات على مدى تاريخه، فكم عدد بطولات الهلال؟

المتابع الجيد لظهور محمد الدعيع؛ أسطورة الهلال والمنتخب السعودي، الإعلامي يعلم تمامًا "خفة الظل" التي يتمتع بها، فهو الرجل الذي لا يخجل في السخرية حتى منه نفسه في بعض الأحيان والاعتراف ببعض الأخطاء التي وقع بها.

بقدر الأخطاء الفنية وسوء المستوى الذي ظهر به لاعبو النصر أمام الهلال بالأمس، لكن ليسوا وحدهم من يتحمل مسؤولية الخسارة الكبيرة في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

مرة جديدة يثبت الهلال أنه الفريق رقم 1 في المملكة، لعب على خطأ النصر المعتاد، وأنهى الديربي مبكرًا بنتيجة (4-1)، ليتوج بالبطولة رقم 70 في تاريخه، ويتربع على عرش كأس الدرعية للسوبر السعودي (موسم 2024-2025)، للمرة الخامسة في تاريخه، ويواصل الابتعاد في صدارته التاريخية للبطولة، مكررًا نفس النتيجة التي توج معها بلقب النسخة الماضية، ولكن على حساب الاتحاد.