فيديو | انفعل على الشلهوب بطريقة مبالغ بها .. رد فعل صادم من جورج جيسوس خلال مواجهة النصر بالسوبر

ما الذي أوصل البرتغالي لهذه المرحلة من الانفعال؟

"ماذا يريد هذا العجوز أكثر؟!" .. سؤال ستطرحه على نفسك وأنت ترى رد فعل البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، خلال نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي أمام العالمي.

الزعيم توج أمس السبت، بطلًا للسوبر السعودي بالفوز أمام العالمي برباعية بعدما كان متأخرًا في الشوط الأول بهدف نظيف، على استاد المحالة.

اللقطة الغريبة من جيسوس ظهرت تحديدًا بعد إحراز مالكوم دي أليفيرا الهدف الرابع للموج الأزرق، إذ بدى منزعجًا من شيء ما بدرجة غريبة بينما يحتفل لاعبوه بالهدف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مساعده محمد الشلهوب تدخل لتهدئته إلا أنه نهره بطريقة مبالغ بها، ليضطر الأول الابتعاد عنه والعودة لمقاعد البدلاء وعلامات الإحراج على وجهه.

ولم يتبين ما إذا كان غضب جيسوس من لقطة فنية في الملعب، وإن كان أمرًا غير منطقيًا في ظل التقدم برباعية، وربما صدر فعل ما من الشلهوب دفعه لنهره بهذه الطريقة!

يذكر أن الهلال وصل لنهائي السوبر بعد الفوز أمام الأهلي في ركلات الترجيح (4-1)، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما، فيما صعد النصر بالفوز أمام التعاون بثنائية نظيفة.