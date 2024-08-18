فيديو | ماذا بينك وبين النصر؟ .. أسوأ استقبال من علي البليهي للاعبي العالمي عقب فوز الهلال بالسوبر

مدافع الهلال يواصل عنجهيته أمام لاعبي النصر!

يُفهم بعض الشيء تصرفات علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، أثناء المباريات أمام الخصوم، وتحديدًا النصر، لكن ما هو غير مفهوم هو أن يقف في ممر شرفي ويتصرف بطريقة اعتبرها الكثيرون "عنجهية" غير مبررة!

الزعيم افتتح موسمه الجديد 2024-2025 أمس السبت، بالتتويج بطلًا لكأس الدرعية للسوبر السعودي بعد الفوز أمام النصر برباعية مقابل هدف وحيد، في النهائي على استاد المحالة.

وأثناء توجه لاعبي العالمي لاستلام الميداليات الفضية، قرر لاعبو الهلال إقامة ممر شرفي لهم، كنوع من الروح الرياضية، في عُرف أصبح منتشرًا في ملاعب كرة القدم.

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لكن بينما يصفق البعض للاعبي النصر وآخرون يصافحونهم، وقف البليهي واضعًا يده في جيبه بغرابة شديدة، رافضًا التصفيق أو المصافحة، وهو ما استفز الكثيرين واعتبروه محاولة منه للفت النظر إليه دون أي داعٍ، خاصةً وأنه منتصر بالأساس!

يذكر أنه من المقرر أن يلتقي الهلال والنصر من جديد بعد شهرين تقريبًا، عندما تجمعهما الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي في 31 من أكتوبر المقبل.