أخبار النصر اليوم | دليل براءة جويدو من أزمة صلاحيات ماجد الجمعان .. وعقبة أمام انتقال لابورت إلى ريال مدريد!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024.

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أهدى قلب دفاع النصر والمنتخب الإسباني، إيمريك لابورت، لزملائه قلادات من الذهب والألماس، يوم الجمعة، احتفالاً بلقب بطولة أمم أوروبا الصيف الماضي.

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كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن قرار إدارة نادي الاتحاد، فيما يتعلق بمصير اللاعب عبد الإله العمري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، والمُعار من صفوف النصر، حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

ممثل النصر في لجنة التوثيق يكشف حقيقة صراع الصلاحيات الإدارية..

عانى النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر من آلام خلال الفترة الماضية في العضلة الأمامية، الأمر الذي جعله يستغل فترة الإجازة من أجل الحصول على راحة للتعافي.

كشف عزيز بيهيتش، الظهير الأيسر للمنتخب الأسترالي، عن رأيه في تجربته مع نادي النصر، متحدثًا أيضًا عن تعادل منتخب بلاده أمام المنتخب السعودي.

أصبح اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع المدافع إيميريك لابورت نجم النصر ليس سرًا، في ظل النقص العددي في مركز قلب الدفاع الذي يُعاني منه حاليًا، ولكن المدافع الإسباني وجد عائقًا ضخمًا أمامه حال وجود رغبة منه بالانتقال إلى الميرينجي!

كشف الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنصر السعودي، عن إنجازاته في النادي؛ على الرغم من الهجوم العنيف الذي يتعرض له، منذ توليه مهمته في صيف 2023.

قرر مجلس إدارة شركة النصر السعودي، الاستعانة بأحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم "السابقين"؛ للعمل في النادي، خلال الفترة القادمة.

أعلنت الصفحة الرسمية لـ"جلوب سوكر"، الخميس، عن المرشحين لجميع جوائزها للأفضل في العالم، لعام 2024.

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شهدت الأيام القليلة الماضية، "حربًا" بين محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى منتخب السعودية ونادي الهلال، وجماهير عملاق الرياض الآخر النصر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كشف برونو فرنانديش وبرناندو سيلفا بعض أسرار النجم كريستيانو رونالدو، كما تحدث كل منهما عن أول مرة اجتمع فيها مع نجم النصر السعودي وكانت بالطبع خلال معسكرات المنتخب البرتغالي، وذلك خلال حديثهما لقناة اليوتيوب التابعة لصاحب الـ39 عامًا.