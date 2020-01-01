أخبار النصر اليوم | تفوق جونز على المعيوف، وأسباب اختيار عسيري للعالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 1 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 ...

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رغم خسارة اللقب، حارس مرمى النصر يتفوق على نظيره في الهلال

خسر النصر لقب الدوري السعودي لصالح الهلال، لكن هذا لم يمنح حارس مرماه براد جونز من حسم الصراع مع نظيره في الهلال "عبد الله المعيوف" لصالحه.

الأمر يتعلق بعدد المباريات التي استطاع الحارسين الحفاظ على مرماهما خالٍ من الأهداف، وقد تمكن الأسترالي جونز من الخروج بشباك نظيفة من 12 مباراة ليتصدر تلك القائمة قبل نهاية الدوري السعودي بجولتين.

المعيوف حل ثالثًا برصيد 9 مباريات فيما جاء فاروق بن مصطفى حارس مرمى الشباب ثانيًا بـ10.

واضعًا الإدارة في قفص الاتهام .. عسيري يكشف "مفاجآت" كواليس رحيله عن الأهلي

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الاتحاد السعودي يتراجع عن الاستعانة بحكام عرب في الجولتين الأخيرتين من الدوري السعودي

تراجع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الاستعانة بحكام من الإمارات ومصر والبحرين لإدارة مباريات الجولتين الأخيرتين من الدوري السعودي هذا الموسم رغم إرساله خطابات رسمية لاتحادات تلك الدول بهذا الشأن.