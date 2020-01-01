صحيفة تكشف التكلفة الإجمالية لانضمام مدافع الحزم للنصر

النصر أعلن رسميًا ضم اللاعب

أعلن النصر السعودي مساء أمس تعاقده رسميًا مع أسامة الخلف مدافع الحزم، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن القيمة الإجمالية للصفقة.

النصر يعيش حالة من النشاط الكبير في سوق الانتقالات الصيفي، إذ نجح في التعاقد مع ستة لاعبين محليين هم عبدالفتاح عسيري وعبد المجيد الصليهم وأمين بخاري وعبد الله الشنقيطي وعبد العزيز العلاوي وسلطان العنزي، بجانب الكوري الجنوبي كين جين سو.

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الرياضية أوضحت خلال نسختها الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن النصر اشترى عقد أسامة الخلف من الحزم مقابل 5.5 مليون ريال سعودي، مشيرة إلى أن الظهير الأيمن وقع عقدًا يمتد لأربعة مواسم سيحصل بموجبه على 800 ألف ريال سعودي سنويًا.

اللاعب صاحب الـ23 عامًا سيرتدي القميص رقم 36 مع العالمي، ومن المتوقع قيده في قائمة الفريق لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 الذي سيُستكمل الشهر الجاري في قطر.

يُشار إلى أن الخلف بدأ مسيرته الكروية في نادي هجر، ومن ثم ارتدى قميص الاتفاق صيف 2017، وقد أعير في يناير 2019 إلى الحزم قبل أن ينضم له بصورة نهائية الصيف الماضي.