أخبار النصر اليوم | رفض طلب الأنصار بخصوص الشنقيطي، وأمرابط يظهر أخيرًا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 19 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 19 يوليو 2020 ...

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نور الدين أمرابط يظهر أخيرًا في تدريبات النصر

تواجد نور الدين أمرابط أخيرًا في تدريبات النصر الجماعية بعدما غاب عنها منذ استئنافها قبل 3 أسابيع، وقد أبدى المدرب روي فيتوريا سعادته ورضاه التام عن أداء النجم المغربي البدني وجهده خلال المران.

وقد تواجد كذلك الثنائي عبد الفتاح آدم وعبد الرحمن الدوسري بعد تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا، فيما منح الطبيب الثنائي عمر هوساوي وعبد الله مادو 48 ساعة إضافية من التواجد في العيادة الطبية قبل بدء التدريبات البدنية الانفرادية نتيجة شعور اللاعبين بآلام خفيفة في الركبة.

النصر يرفض طلب الأنصار بشأن مدافعه الجديد

رفض النصر طلب نادي الأنصار ترك مدافعه الجديد عبد الله الشنقيطي مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك تنفيذًا لرغبة المدرب روي فيتوريا بقيد اللاعب في القائمة الآسيوية والاستفادة منه في مباريات دوري أبطال آسيا هذا الموسم خاصة مع رحيل البرازيلي مايكون بيريرا.

وتم الاتفاق على أن يلعب الشنقيطي 3 مباريات مع الأنصار ومن ثم يلتحق بصفوف النصر الذي كان قد أعلن ضمه يوم أمس مقابل مليون ريال سعودي.

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الاتحاد السعودي يتعاقد مع 50 طبيبًا لمراقبة المباريات

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع 50 طبيبًا لمراقبة 207 مباراة في 4 مسابقات مختلفة ستنطلق من جديد مطلع أغسطس القادم.

وسيُعين الاتحاد طبيبًا واحدًا لكل مباراة يُنظمها في الدوري السعودي بمختلف درجاته وفقًا للبروتوكول المعتمد لعودة النشاط الرياضي، ولن تُقام أي مباراة دون وجود المراقب الطبي وإشرافه بنفسه على تطبيق البروتوكول المعتمد وفحص الحالات المشتبه بها والقيام بزيارات ميدانية للأندية ورفع التقارير لغرفة القيادة والتحكم بالاتحاد.

وسيُوفر الاتحاد كذلك سيارة إسعاف مخصصة لنقل حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى المستشفى بخلاف سيارات الإسعاف الأخرى المعتاد وجودها في الملاعب.

فحص استاد الملك فهد الدولي قبل قمة الهلال والنصر

نظم يوم أمس فريق من اتحاد كرة القدم السعودي ورابطة دوري المحترفين ووزارة الرياضة زيارة ميدانية إلى استاد الملك فهد الدولي في الرياض للاطمئنان على تطبيق جميع الإشتراطات الصحية داخل الاستاد الذي سيحتضن ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الخامس من أغسطس القادم.

وقد أجرى الفريق اختبارًا ميدانيًا للإجراءات الاحترازية للتأكد من فعاليتها على أرض الواقع ومن ثم تعميمها على بقية المنشآت الرياضية التي ستستضيف مباريات كرة القدم، وقد تأكد الفريق من وجود غرفة عزل داخل الملعب موافقة للاشتراطات الموجودة في البروتوكول المعتمد لعودة النشاط الرياضي.

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