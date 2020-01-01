وليد الفراج: الاحتفال بدموع الآخرين عقدة نقص ... والمتحدث باسم النصر يرد

الإعلامي السعودي يتعرض لحرب شرسة من جمهور النصر

شن جمهور النصر حملة قوية ضد الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر تويتر، وقد دشنوا وسم خاص لانتقاده عنوانه "وليد الفراج منضغط"، ذلك بعد تصريحاته التي دعا خلالها ضمنيًا النادي وجماهيره الاحتفال بصفقاتهم دون التعرض للمنافسين.

النصر كان قد نجح في حسم عدة صفقات محلية خلال الساعات القليلة الماضية أبرزها على الإطلاق عبد الفتاح عسيري جناح الأهلي والمنتخب السعودي، وقد فجر هذا موجة من السعادة بين جماهيره وإعلامييه عبروا عنها بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر.

اقرأ أيضًا | رغم زوال أعراض كورونا، الجهاز الطبي يمنع باهبري من تدريبات الهلال

المزيد من الفرق

ولم تخل تغريدات النصراوية السعيدة بتلك الصفقات من استفزاز المنافسين خاصة الهلال، وهو ما دفع الفراج للتعليق عليها، إذ طالب عبر حسابه الرسمي على تويتر بالاحتفال دون الإساءة للأندية الأخرى واصفًا الأفراح التي لا تتحقق إلا بدموع الآخرين بأنها عقدة نقص.

افرح بانتصاراتك ، صفقاتك ، نجاحاتك ولكن لاتجعل سعادتك مرهونه بالتقليل من الاخرين ، لديك ناديك الذي تفتخر به وللاخرين انديتهم التي يفتخرون بها .

ان الافراح التي لا تتحقق الا بدموع الاخرين ، هى عقده نقص وليست منافسة . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) July 19, 2020

وتفاعل الجمهور النصراوي بقوة مع تغريدة الفراج وردوا عليه بإعادة نشر العديد من تغريداته ومقاطع الفيديو الخاصة به خاصة حين احتفل بفوز الهلال بدوري أبطال آسيا 2019.

سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم النصر تدخل في القصة ورد على الفراج بنشر عدة صور تتضمن تغريدات قديمة له، وعلق عليها باتهامه بتقديم محتوى يفتقد للمهنية وبأنه لم يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية.

••90دقيقة يظهر يومياً لمدة8أشهر لم يقدم مادة تتصف بالمهنية و الوقوف على مسافة واحدة مع جميع الأندية

•حمل المياكرفون لإستفزاز جمهور النصر رقص ساخراً بعد خروجه ظلماً من بطولة قارية

•لم يكتفي بذلك قلل من إنجازته وجمهوره في عملية تصفية حسابات مكشوفة

اليوم يغرد يطالب بثقافة جديدة pic.twitter.com/sCTPEAvlMs — سعود الصرامي (@L9arami) July 19, 2020

يُشار إلى أن حدة التوتر والاستفزاز بين الفريقين وإعلاميهم وجماهيرهم من المتوقع أن تزداد في الأيام القليلة القادمة حتى موعد مباراتهما معًا في الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم الخامس من أغسطس القادم، إذ من المتوقع أن يلعب ديربي الرياض دورًا حاسمًا في صراع اللقب بين الطرفين.