أخبار الزمالك اليوم | موقف ساسي من التجديد .. والنقاز يكشف سبب فوز الترجي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 7 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم الأحد 7 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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باتشيكو: تفاصيل صغيرة تسببت في هزيمتنا من الترجي ولم نفقد الأمل

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أن الهزيمة التي تلقاها فريقه من الترجي التونسي، جاءت بسبب بعض التفاصيل الصغيرة "على حد وصفه".

الزمالك تلقى الخسارة من الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة، ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا. " اقرأ التفاصيل "

مدرب الترجي: لدينا سوابق مع الزمالك .. وقدمنا مباراة بطولية

يرى معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، أن فريقه قدم مباراة بطولية أمام الزمالك، مشيدًا بالروح التي ظهرت على لاعبيه في أرضية الملعب.

الزمالك تلقى الخسارة على يد الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا. " اقرأ التفاصيل "

حمدي النقاز: تحدثت مع لاعبي الزمالك عقب المباراة

أكد حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق الترجي التونسي، على أن فريقه كان يعلم نقاط القوة والضعف في فريق الزمالك، مشيرًا إلى أنه استغل أخطاء الخصم، واستطاع تحقيق الفوز.

وقال النقاز خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "الأهم بالنسبة لنا هو تجميع النقاط والفوز على ملعبك، ولم يكن هناك أي مشاكل مع أحد من لاعبي الزمالك، وحاليًا ألعب مع فريق كبير بتونس".

الزمالك: سنعلن عن موقف ساسي النهائي من التجديد بعد الانتهاء

علق عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، على موقف ناديه من تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض.

عبد العزيز قال خلال تصريحات صحفية: "نتخذ بعض الخطوات في هذا الملف، وسيتم الإعلان الموقف النهائي بشأن اللاعب فور حسم الأمر، سواء باستمراره أو لا، ولكن نرفض الحديث عن التجديد دون حسم الأمور".