مدرب الترجي: لدينا سوابق مع الزمالك .. وقدمنا مباراة بطولية

معين الشعباني يتحدث عن الفوز على الزمالك

يرى معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، أن فريقه قدم مباراة بطولية أمام الزمالك، مشيدًا بالروح التي ظهرت على لاعبيه في أرضية الملعب.

الزمالك تلقى الخسارة على يد الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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الشعباني قال خلال المؤتمر الصحفي: "الترجي قدم مباراة بطولية أمام الزمالك، وجميع اللاعبين ظهروا بروح قتالية عالية أمامه، حيث استطاعوا فرض سيطرتهم على المباراة".

المدرب التونسي تابع: "الترجي له أكثر من سابقة مع الزمالك، في بطولة كأس السوبر الإفريقي، ولم يكن الفريق وقتها في أفضل حالاته، وحقق الفريق الأبيض اللقب".

وواصل: "في مباراة اليوم، الترجي كان حاضرًا بقوة أمام الزمالك، وكنا نعلم أن الفريق الأبيض له طريقة خاصة في الاستحواذ على الكرة، وهذا الأمر مقلق، ولذلك قمنا بعمل بعض التعديلات".

واختتم معين الشعباني تصريحاته قائلًا: "دخلنا في الشوط الثاني بكل قوة، والبطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب الزمالك، سهلت المهمة علينا، واستطعنا تقدي مباراة بطولية".