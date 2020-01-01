أخبار الزمالك اليوم | تعديل عقود نجمي الفريق، والتشكيل المتوقع ضد الأهلي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 22 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 22 أغسطس 2020 ..

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التشكيل المتوقع للزمالك ضد الأهلي

يخوض الزمالك مساء اليوم مباراة الجولة الـ21 من الدوري المصري أمام الأهلي، ويغيب عنه مدافعه الأيسر عبد الله جمعة للإيقاف.

التشكيل المتوقع للزمالك اليوم من المتوقع أن يضم كلًا من: محمد أبو جبل، حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي، فرجاني ساسي، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما ومصطفى محمد.

تعديل عقود طارق حامد ومحمود علاء بعد القمة

أفادت مصادر صحفية مصرية أن مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على تعديل عقود نجمي الفريق طارق حامد ومحمود علاء بعد مواجهة الأهلي مساء اليوم، وسيتم تحسين المزايا المالية في عقود اللاعبين تقديرًا لجهدهما مع الفريق منذ انضما إليه ولرفضهما عددًا من العروض المغرية من أندية منافسة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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