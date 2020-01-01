موعد مباراة الأهلي والزمالك، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز 2020، موعد مباراة القمة، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك

دائما ما يكون لمباراة القمة طابع خاص لجماهير الكرة المصرية ومتعة خاصة لمشجعي القطبين، وأخيراً بعد عودة الدوري بعد التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا يواجه نادى الزمالك نظيره الأهلي في الأسبوع 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة المقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2020.

المارد الأحمر المتصدر برصيد 56 نقطة من 20 مباراة بمسيرة مميزة هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني "فايلر" يدخل اللقاء أمام غريمه التقليدي بروح معنوية عالية وثقة كبيرة، خاصة بعد فوزه في آخر لقاءاته في الدوري أمام نادي أسوان بثلاثية نظيفة مقابل لاشيء.

الفارس الأبيض يحتل المركز الثاني في الجدول برصيد 38 نقطة، في موسم غير موفق له ونتائج غير مرضية لجماهيره، يسعى لحصد الثلاث نقاط، جدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت بين قطبي الكرة المصرية كانت في شهر فبراير الماضي في بطولة السوبر المصري وانتهت بفوز الأبيض بضربات الترجيح، أما آخر مباراة للفريقين في الدوري فتم إلغاؤها لعدم حضور الفريق الأبيض إلى ملعب المباراة.

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وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك؟

موعد مباراة الأهلي وأسوان هو يوم السبت 22 أغسطس 2020 ميلادياً، الموافق 3 محرم 1442 هجرياً، على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي والزمالك على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الأهلي - الزمالك ستاد القاهرة السبت 22 أغسطس 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORT

ما هو التشكيل المتوقع للزمالك؟

سيغيب عن الزمالك محمد حسن بداعي الإصابة، وسيغيب عبد الله جمعة بسبب الإيقاف.

لقطات من مران فريقنا اليوم. 📸 pic.twitter.com/xzLMtx4TYA — SC (@ZSCOfficial) August 19, 2020

سيبدأ باتريس كارتيرون بأبوجبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء والونش وعبد الشافي في الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي وأوناجم وبنشرقي وأوباما في الوسط، وسيقود الهجوم مصطفى محمد.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد حمدي الونش - محمد عبد الشافي

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - محمد أوناجم

مصطفى محمد

ما هو التشكيل المتوقع للأهلي؟

يغيب عن الأهلي شريف إكرامي بعد انتهاء علاقته بالفريق بقرار إداري، وسيغيب أحمد الشيخ بسبب الإصابة كذلك حسين الشحات، ولن يتواجد محمود كهربا بداعي الإيقاف.

⏳ ٢٤ ساعة على المباراة

🏃‍♂️ المران الاخير قبل مواجهة الزمالك



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/WdeUwHStRs — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 21, 2020

سيبدأ فايلر بالشناوي في حراسة المرمى، معلول وأشرف وربيعة ومحمد هاني في الدفاع، أليو ديانج والسولية وجيرالدو وأفشة وأجايي في الوسط، وسيقود الهجوم مروان محسن.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

جيرالدو - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي

مروان محسن

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

جمعت 119 مباراة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز من قبل، وكانت البداية في 10 ديسمبر 1948 وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

النادي الأهلي هو الأكثر فوزًا في مباريات القمة، حيث حقق 45 انتصار مقابل 26 فوز للفارس الأبيض، فيما تعادل الفريقان في 48 مناسبة.

خالد بيبو، اللاعب الوحيد الذي نجح في تسجيل ⚽️⚽️⚽️⚽️أهداف في مباراة واحدة بمباريات القمة



لاعب تتوقع ان يسجل أول اهداف فريقنا الليلة!؟ 🤔



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/btH8QNNXmV — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 22, 2020

سجل المارد الأحمر 142 هدفًا في ديربي القاهرة، أما أبناء ميت عقبة فقد سجلوا 100 هدفًا فقط في تاريخ المواجهات ضد الغريم التقليدي.

هداف الأهلي في مباريات القمة هو سيد عطية ومحمد أبوتريكة برصيد 7 أهدافٍ لكلٍ منهما، أما هداف الزمالك فهو علاء الحامولي وخليل قدري برصيد 5 أهدافٍ لكلٍ منهما.

سيطرة حمراء .. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بشهر أغسطس

التعادل السلبي هو النتيجة الأكثر التي انتهت بها مباراة الأهلي والزمالك عبر التاريخ، حيث تكرر 21 مرة وكانت الأخيرة هي مباراة الدور الأول هذا الموسم.

تاريخ مباريات القمة: