أخبار الزمالك اليوم | عواد يُوقف الجدل، وتصريحات مرتضى وأولاده عن رمضان وكهربا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 15 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 15 أغسطس 2020 ..

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محمد عواد: التغريدة الأخيرة لا علاقة لها بالزمالك

أثار محمد عواد حارس مرمى الزمالك الجدل بنشره تغريدة غامضة على حسابه الرسمي على تويتر، إذ كتب فيها باللغة الإنجليزية "صفر احترافية".

توضيح البوست علي السوشيال ميديا ملوش علاقة بالكيان العظيم نادي الزمالك 🇦🇹🏹❤️ — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) August 15, 2020

أحمد مرتضى منصور: لا مانع من انضمام أي لاعب من الزمالك للأهلي، وأرغب في ضم علي معلول

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أنه لا يُمانع أبدًا انتقال أي لاعب من صفوف فريقه للأهلي حال كانت تلك رغبته ودفع الفريق الأحمر المقابل المالي المطلوب.

وردًا على سؤال حول اللاعب الذي يتمنى ضمه من الأهلي، قال نجل الرئيس "علي معلول، أنا أحبه وقد فاز بلقبي دوري لوحده".

وعن انتقال رمضان إلى بيراميدز، قال "قدمنا عرضًا للتعاقد مع رمضان لأنه مملوك للنادي الإنجليزي وأحد أفضل 10 لاعبين مصريين، فاوضنا أحمد فتحي وعبد الله السعيد في الفترة الحرة من العقد، قصة ابن النادي انتهت ولا يوجد انتماء الآن، وعلى الأندية الجلوس معًا والاتفاق على سياسة محددة في سوق الانتقالات".

مرتضى منصور: ما يحدث للأهلي عقاب من الله، وكهربا هدية الزمالك له