مرتضى منصور: ما يحدث للأهلي عقاب من الله، وكهربا هدية الزمالك له

تصريحات جديدة لرئيس الزمالك

وصف مرتضى منصور رئيس الزمالك ما يحدث للنادي الأهلي بأنه عقاب من الله، واصفًا اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" بأنه هدية ناديه للفريق الأحمر.

الأهلي تعرض لعدة صدمات من جانب لاعبيه مؤخرًا، خاصة رحيل أحمد فتحي ورمضان صبحي وتفضيلهم الانضمام إلى بيراميدز، وهو ما أثار غضب واستياء جماهيره الكبيرة.

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مرتضى تحدث في مقطع فيديو بثته قناة الزمالك الرسمية، وأبدى خلاله دهشته من استياء جماهير الأهلي من رحيل رمضان صبحي، مضيفًا "الأهلي باع رمضان صبحي للنادي الإنجليزي، لماذا إذًا تغضب جماهير النادي من انضمامه إلى بيراميدز؟ ولماذا يغضبون من دخول الزمالك في الصفقة؟ نحن تحدثنا مع النادي الإنجليزي، ما دخل الأهلي بالأمر؟".

أضاف "ما يحدث من بيراميدز الآن هو ما كان يفعله الأهلي مع الإسماعيلي، لقد تعاقدوا مع أكثر من لاعب من الدراويش مثل مروان محسين وغيره".

مرتضى وصف ما فعله رمضان بأنه العقاب الأول من الله للأهلي، بقوله "حذرت الخطيب والأهلي من الاقتراب من مرتضى منصور، لأن بيني وبين الله علاقة قوية لا أحد يعلم بها، لقد لفقوا لي فيديو أشتم خلاله محمود الخطيب، وكان لابد من عقاب إلهي مقابل ذلك، ورحيل رمضان هو العقاب الأول من الله للأهلي".

وأتم قائلًا عن لاعب الزمالك السابق "كهربا هديتنا للأهلي، وقد حذرت الخطيب أسطورة الكرة المصرية منه، وقلت له أنه سبق وضرب كريستيان جروس ومنعه محمد حلمي من اللعب".

"الفيفا حكم لصالحنا بغرامة 33 مليون جنيه ضد كهربا، والأهلي بالتأكيد من سيسددها، ونحن سنستأنف ضد القرار ونُطالب بتعويض إضافي لأن كهربا حين ترك الزمالك سبب إرباكًا في الفريق أدى لفقدانه صدارة الدوري المصري".