أخبار الزمالك اليوم | بيراميدز يُحاول قرصنة صفقة الأبيض، وتصريحات نارية من الرئيس

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 16 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 15 أغسطس 2020 ..

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شكوك حول لحاق محمد حسن بمواجهة مصر

تعرض محمد حسن لاعب وسط الزمالك لإصابة عضلية خلال مواجهة مصر المقاصة يوم أمس في الدوري المصري، وقد باتت مشاركته في مباراة الثلاثاء القادم أمام نادي مصر محل شكوك.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى فحوصات طبية على هامش مران الفريق اليوم لتحديد موقفه وقدرته على المشاركة من عدمها، وفي حال غاب عن اللقاء سيعود فرجاني ساسي لوسط الملعب بعدما لعب كصانع ألعاب خلال المباراتين الأخيرتين.

بيراميدز يُحاول قرصنة صفقة الزمالك

أفادت مصادر صحفية مصرية أن مسؤولي بيراميدز تواصلوا مع محمد عبد العاطي لاعب وسط دجلة للحديث معه بشأن انضمامه للفريق الموسم القادم.

اللاعب الذي قيل أنه وقع للزمالك طلب من مسؤولي بيراميدز الحديث مع إدارة ناديه خاصة في ظل ارتباطه بعقد ممتد مع الفريق، مؤكدًا أنه سيحسم مستقبله بعد نهاية الموسم الجاري ومبديًا ترحيبه المبدئي باللعب للفريق.

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أمير مرتضى منصور: اختصمنا الأهلي لأنه المحرض لكهربا

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالزمالك أن ناديه اختصم الأهلي في قضية محمود عبد المنعم كهربا لأنه المحرض له للهروب من النادي وفسخ عقده والانضمام لنادي أفيس البرتغالي واستخدامه كوبري لارتداء القميص الأحمر.

وأوضح أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم عاقب الأطراف جميعًا بشكل مباشر وغير مباشر، ذلك لأن إيقاف كهربا إن حدث سيضر بمصالح الأهلي.

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