هل يُبرم الزمالك صفقة تبادلية تتضمن ساسي مع بيراميدز؟ رئيسه يُجيب

ويتحدث كذلك عن مستقبل مصطفى محمد

نفى مرتضى منصور رئيس الزمالك تمامًا إمكانية تخليه عن نجم الفريق "فرجاني ساسي" ضمن صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز، وذلك خلال تصريحاته مع قناة TEN المصرية.

كانت عدة مصادر صحفية قد تحدثت عن إمكانية إبرام صفقة تبادلية بين الناديين تتضمن ثنائي الزمالك "فرجاني ساسي وعبد الله جمعة" ولاعبي بيراميدز "عماد نبيل دونجا وعبد الله بكري".

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مرتضى منصور نفى تلك الأخبار تمامًا واصفًا إياها بالتهريج، مضيفًا "لن أقبل بالتخلي عن ساسي مقابل بيراميدز بأكمله، هو أحد اللاعبين المميزين الملتزمين المخلصين في الزمالك".

أضاف "لو عرضوا علي كل لاعبي بيراميدز لن أقبل، ذلك تهريج وتلك أخبار عارية عن الصحة تمامًا، أنا لا أبادل لاعب بلاعب بل أطلب شراء اللاعب الذي أريده، إن تم الاتفاق مع النادي سنُتم الصفقة وإن لم يحدث انتهى الأمر".

وحول مصطفى محمد وغياب أهدافه مؤخرًا، قال الرئيس "لم أتحدث أبدًا مع المدرب باتريس كارتيرون لأطلب منه إبعاد مصطفى عن المباريات وإشراك الشباب بدلًا منه، لكني سأتخذ قرار الجلوس على مقاعد البدلاء لو كنت بدلًا من مصطفى، لأني لا أريد أن أظهر بهذا المستوى".

أضاف "مصطفى محمد يبذل جهدًا كبيرًا لكن التوفيق غائب عنه وهذا يؤثر سلبًا عليه، مجرد أن يُحرز هدف سيستعيد مستواه وأهدافه. هو اللاعب الوحيد الذي وصلنا عرضًا رسميًا من الخارج لأجله".