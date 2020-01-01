أخبار الزمالك اليوم | التشكيل المتوقع ضد مصر، وطلب خاص من ساسي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 18 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020 ..

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التشكيل المتوقع للزمالك ضد نادي مصر

يخوض الزمالك اليوم مباراة الجولة الـ20 من الدوري المصري أمام نادي مصر، وقد استبعد المدرب باتريس كارتيرون العديد من اللاعبين الأساسيين لإراحتهم قبل مواجهة الأهلي يوم السبت القادم.

التشكيل المتوقع للزمالك اليوم من المتوقع أن يضم كلًا من: محمود عبد الرحيم جنش، أحمد عيد، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعة، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، حسام أشرف وأسامة فيصل.

فرجاني ساسي يطلب تأجيل مفاوضات تجديد عقده

أفادت مصادر صحفية مصرية أن التونسي فرجاني ساسي طلب من إدارة الزمالك تأجيل الحديث في ملف تجديد عقده مع النادي حتى نهاية الموسم الجاري وتحديدًا بطولة دوري أبطال أفريقيا.

عقد لاعب النصر السعودي السابق ينتهي في صيف 2021، وقد ربطته الصحافة بعدة أندية خليجية بجانب بيراميدز المصري.

جوزيه: الأهلي قادر على تخطي الوداد ومرشح أقوى أمام الزمالك

قال مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي أن الفريق قادر على تخطي الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وإن شدد على أن مواجهة الفرق المغربية دومًا ما تكون صعبة.

وأضاف البرتغالي حول اللقاء القادم أمام الزمالك "لدي العديد من الذكريات الجيدة خلال مواجهات الزمالك، لعبت ضدهم 23 مباراة فزت في 18 بينهم لقاء الـ6-1، لم أخسر سوى مرتين وتعادلت في 3 مباريات".

وعن توقعاته للمباراة، قال "الفارق النقطي بين الفريقين 20 نقطة لصالح الأهلي، ولذا هو لا يحتاج الفوز لتعزيز موقفه في الدوري، لكن تبقى مثل تلك المباريات مثيرة ولا ينقصها حاليًا سوى الجماهير. برأيي أن الأهلي مرشح أقوى للفوز أمام الزمالك".

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