فايلر: الإصابات جزء من كرة القدم، وسأجد الحل أمام الزمالك

المدرب السويسري يتحدث عقب الفوز على أسوان

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي سعادته بالفوز على أسوان 3-0 مساء أمس ضمن الجولة الـ20 من الدوري المصري، مبديًا في نفس الوقت حزنه للإصابة التي لحقت بعدد من اللاعبين خلال اللقاء.

متصدر الدوري المصري هزم ضيفه الصعيدي على استاد القاهرة بثلاثية جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجي، وقد خسر صاحب الهدف الأول بجانب أحمد الشيخ ومحمود متولي للإصابة.

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المدرب السويسري علق على المباراة قائلًا "سعداء بتحقيق الانتصار لكننا لسنا سعداء بالإصابات التي تعرض لها أكثر من لاعب في الفريق، نتمنى أن تكون إصابة محمود متولي بسيطة، وكذلك زميليه جيرالدو والشيخ".

أضاف "الإصابات أمر طبيعي ومعتاد في كرة القدم، في ظل الالتحامات والمواجهات المباشرة مع المنافسين، الإصابة قد تحدث في أي مباراة أو تدريب، الإصابات في النهاية جزء من كرة القدم".

فايلر أكد أن الإصابات أربكت حساباته الفنية خلال اللقاء واضطرته لإجراء عدد من التبديلات وتغيير مراكز بعض اللاعبين، مشيرًا إلى إمكانية تغيير طريقة اللعب في المباريات القادمة.

وأتم المدرب الذي جدد عقده مع الأهلي لنهاية الموسم القادم بالقول عن استعداداته لمواجهة الزمالك السبت القادم في ظل تلك الإصابات "سنجري فحصًا للاعبين المصابين ونرى موقفهم من اللقاء، بعدها سنضع الخطة المناسبة لمواجهة الزمالك، وسأجد الحل المناسب لتعويض المصابين".

يُذكر أن الأهلي يتفوق على الزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 18 نقطة.