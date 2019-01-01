أخبار الانتقالات: نابولي يُطارد توريرا ومارادونا يُطالب بوتشيتينو بالعودة إلى الوطن

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

وكيل فيدال يجتمع مع برشلونة لإخراج موكله إلى إيطاليا!

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 17 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019:

مانشستر سيتي يسعى لإعادة لاعبه الشاب من جديد

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ذا صن" أن مانشستر سيتي يسعى لإعادة جيدون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند إلى ملعب الاتحاد.

من الممكن أن يعود اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً لفريقه السابق بمبلغ وقدره 90 مليون جنيه استرليني، حيث كان ضمن فريق الناشئين للسيتينيز قبل أن ينتقل إلى البوروسيون.

وأضافت الصحيفة أن كلٌا من مانشستر يونايتد ، تشيلسي ، برشلونة و ريال مدريد يُطاردون سانشو أيضاً بعد الأداء الرائع الذي يُقدمه اللاعب، بالإضافة إلى تسجيله لعشرة أهداف لبوروسيا دورتموند هذا الموسم.

مارادونا يُطالب بوتشيتينو بالعودة إلى الوطن

طالب الاسطورة الإرجنتينية دييجو مارادونا ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام بتولي مسؤولية إدارة فريق بوكا جونيور.

ارتبط اسم بوتشيتينو بالكثير من الفرق بعد إقالته من فريقه السابق وعلى رأسهم مانشستر يونايتد ، أرسنال و بايرن ميونخ .

ولكن جاء تصريح مارادونا المدير الفني لنادي جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني مُطالباً مواطنه الأرجنتيني بوتشيتينو بالعودة إلى الوطن وقيادة بوكا جونيور الذي يبحث عن مدرب جديد بعد ترك جوستافو ألفارو المدير الفني السابق للنادي لمنصبه.

هداف هال سيتي على قائمة ليستر

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ذا ميرور" أن إدارة ليستر سيتي تضع اللاعب جارود بوين مهاجم هال سيتي ضمن اهتمامتهم الاساسية.

وأضافت الصحيفة أن الفريق قد قدم عرضاً بالفعل بقيمة 10 مليون جنيه استرليني للحصول لضم اللاعب ولكنه قُبل بالرفض، حيث هناك فرق آخرى تريد الحصول على اللاعب بمبلغ أفضل والتي من ضمنها ليدز يونايتد.

أحرز بوين 15 هدفاً وصنع 4 تمريرات حاسمة في 22 مباراة خاضها مع هال سيتي حتى الأن في الموسم الحالي.

روما يسعى لإعادة مويس كين لإيطالياً من جديد

وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ستار" فإن نادي روما يُعد عرضاً جيداً للحصول على مويس كين لاعب إيفرتون على سبيل الإعارة.

تأتي الأخبار بعد استبدال اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً بشكل مثير للجدل في مباراة الأحد الماضي التي تعادل فيها الفريق مع مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

وأضافت الصحيفة أن الذئاب الإيطالية تسعى للحصول على اللاعب الشاب في يناير القادم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قبل الدخول في مفاوضات ضمه بشكل دائم في الميركاتو الصيفي.

لاعب ستوك سيتي الشاب مطلوب لدى الاسكتلنديون

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ديلي ريكورد" أن نادي سيلتيك يسعى لضم تايريس كامبل لاعب ستوك سيتي.

تهتم الكثير من الفرق باللاعب البالغ من العمر 19 عاماً والذي يلعب ضمن منتخب إنجلترا تحت 20 سنة، بما في ذلك الفريق الاسكتلندي الذي يسعى لضم اللاعب الذي يبلغ سعره 350 ألف جنيه استرليني.

نابولي يحاول الحصول على لوكاس توريرا لنهاية الموسم

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "كرة القدم في لندن" الإلكترونية أن نادي نابولي يتطلع إلى ضم لوكاس توريرا لاعب أرسنال في ميركاتو الشتاء على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة أن هناك شائعات حول تقديم النسور الإيطالية عرضاً بقيمة 3 ملايين يورو للحصول على لاعب خط وسط الجانرز حتى نهاية الموسم.