وكيل فيدال يجتمع مع برشلونة لإخراج موكله إلى إيطاليا!

هل تحدث الصفقة؟

تحدثت تقارير من الصحافة الإيطالية عن اقتراب أرتورو فيدال، متوسط ميدان برشلونة، من الانتقال إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بُناءً على رغبة من اللاعب نفسه.

فيدال لا يشارك بصورة أساسية مع برشلونة في هذا الموسم، وقد عبّر في أكثر من مناسبة عن امتعاضه من فكرة الجلوس على دكة البدلاء وعدم المشاركة بصورة منتظمة في المباريات الكبيرة على وجه التحديد.

إنتر ميلان كان أكثر الفرق التي تُراقب المقاتل التشيلي سعيًا لضمه، في الوقت الذي يبدو فيدال فيه أيضًا في غاية الاهتمام بالعودة مجددًا إلى جنة كرة القدم من بوابة الغريم الأزلي لناديه الأسبق، يوفنتوس.

التقارير أشارت إلى أن وكيل فيدال سوف يصل إلى برشلونة في الساعات المقبلة وسوف يعقد جلسة مع مسؤولي البلوجرانا بعد مباراة الكلاسيكو المقرر لها يوم الأربعاء من أجل النظر في مستقبل موكله.

بسبب الإصابة غياب أرتور عن الكلاسيكو

ولكن بشكل عام، فإن فيدال قد اتخذ قراره بمغادرة الكامب نو، وسيسعى وكيله إلى إقناع المسؤولين الكتلان بهذا الأمر من أجل السماح له بأن ينتقل إلى الإنتر، والذي وصلت له بالفعل موافقة اللاعب على عرضه.

المُحفز الأساسي لانتقال صاحب الـ32 عامًا إلى النيراتزوري هو وجود المدرب أنطونيو كونتي على رأس العارضة الفنية لمتصدر ترتيب الكالتشيو الحالي، والذي كان من أسباب انفجار موهبة فيدال في اليوفي.

رغبة فيدال في الانتقال إلى الإنتر جعلته يرفض عروضًا مغرية للغاية من الدوري الصيني برواتب فلكية كما جرت العادة، إلى جانب رفضه الانضمام إلى مانشستر يونايتد وذلك وفق ما جاء في التقارير.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة إن تمت من 15 إلى 20 مليون يورو، مع وجود فكرة بأن يقوم الإنتر بأخذه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند شراء كعادة أغلب الفرق الإيطالية.