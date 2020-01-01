أخبار الانتقالات: يوفنتوس يداوي أحزان ماتويدي وألابا بديلاً لمارسيلو

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 2 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الخميس 2 أبريل 2020.

أخبار انتقالات اليوم الخميس 2 أبريل 2020:​

يوفنتوس يُراقب مصير ويليان

بحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية فنادي يوفنتوس يراقب أوضاع النجم البرازيلي ويليان خلال الفترة القادمة من أجل تقديم عرض رسمي للتعاقد معه، في ظل رغبة اللاعب الرحيل عن تشيلسي .

ماريو جوتزه يستعد للرحيل من البوندسليجا

يستعد النجم الألماني ماريو جوتزه للرحيل عن البوندسليجا نهائياً خلال الموسم المُقبل بعدما انتهى تعاقده مع بوروسيا دورتموند .

أحد نجوم منتخب ألمانيا جاء له عدة عروض من داخل الدوري الألماني أبرزها من نادي هيرتا برلين لكنه فضل خوض تجربة أخرى من حياته بعيداً عن ألمانيا.

يوفنتوس يداوي أحزان ماتويدي

أعلن نادي يوفنتوس مُنذ أيام عن إصابة النجم الفرنسي ماتويدي بفيروس كورونا حيثُ تم وضعه في الحجر الصحي.

مانويدي كان يمر بفترة سيئة بسبب هذه الإصابة بالإضافة إلى المجهول الذي ينتظره خلال الموسم المُقبل، لاسيما أن عقده ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

إدارة السيدة العجوز أصرت على أن يتم تمديد تعاقد اللاعب لمدة موسم آخر تقديراً لمجهوداته بالإضافة إلى رفع حالته المعنوية في مواجهة المرض.

بايرن ميونخ يوافق على تمديد تعاقد مولر

تستعد إدارة بايرن ميونخ لبدء محادثات مع نجومها الذين أوشكت عقودهم على الانتهاء خلال الموسم المُقبل من أجل التجديد.

إدارة الفريق البافاري أعلنت أنها لن تستغل أزمة تفشي فيروس كورونا العالمي من أجل تقليل التعاقدات بل أكدت على الإلتزام الكامل لإعطاء كل لاعب حقه.

وفي نفس السياق ستبدأ المحادثات مع النجم الألماني توماس مولر من أجل تمديد التعاقد لعدة مواسم مُقبلة.

فيروس كورونا قد يجبر كين على البقاء في توتنهام

نشرت صحيفة الديلي ميل تقارير تشير إلى أن توتنهام واثق من قدرته على الاحتفاظ بهاري كين لموسم آخر.

وكان كين قد أشار إلى إمكانية مغادرته السبيرز في سوق انتقالات الصيف القادم، حيث قال "كل ذلك يتوقف على ما سيحدث لنا وما هو مقدار تطورنا كفريق".

لكن إدارة ديوك لندن ترى أنها تستطيع على الحفاظ على المهاجم الإنجليزي الدولي، حيث أنها لن تفرط فيه بأقل من 200 مليون يورو وهو المبلغ الذي سيصعب على أي فريق في أوروبا دفعه في الميركاتو الصيفي بسبب خسائر فيروس كورونا.

رونالدو قد يعود لمانشستر يونايتد أو ينضم لباريس سان جيرمان

قالت الماركا إن رونالدو يرغب في الرحيل عن يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن الممكن أن يعود كريستيانو لمانشستر يونايتد ، لكن هناك وجهة أخرى محتملة وهي انتقاله لباريس سان جيرمان .

وقد سجل كريستيانو رونالدو 21 هدفًا في 22 مباراة مع البيانكونيري في الدوري الإيطالي منذ انضمامه.

ليفربول لا يخطط لضم سانشو

قالت الميرور إن ليفربول لن يدخل الصراع القوي على التوقيع مع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند في سوق انتقالات الصيف القادم.

لكن ذلك متوقف على بقاء الثلاثي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني في الفريق، بتواجدهم لن يرغب يورجن كلوب في دفع الكثير للاعب مثل سانشو.

وبهذا الخبر ينحصر السباق على ضم الإنجليزي الدولي على ناديين فقط، هما مانشستر يونايتد الغريم التقليدي لمانشستر سيتي الذي نشأ فيه اللاعب صاحب الـ20 عامًا، وتشيلسي الساعي لتدعيم هجومه والفريق ككل في الميركاتو الصيفي.

ميلان مهتم بميليك

بحسب كالتشيو ميركاتو فإن ميلان يفكر في التحرك من أجل ضم أركاديوش ميليك من نابولي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وسيبحث الروسونيري عن مهاجم في الميركاتو القادم لتعويض بيع كريشتوف بيونتيك لهرتا برلين واقتراب إبراهيموفيتش من الاعتزال.

وقد يطلب فريق الجنوب الإيطالي 35 مليون يورو من أجل الاستغناء عن البولندي، وهو سعر مرتفع للغاية قياسًا بما قدمه المهاجم الدولي مع الأزرق السماوي.

مارسيلو على رادار يوفنتوس

بحسب Le10sport، فإن مارسيلو قد ينضم ليوفنتوس في سوق انتقالات الصيف القادم.

وينتهي عقد الظهير الأيسر البرازيلي لريال مدريد في 2022، لكنه قد يبحث عن فريق جديد في الميركاتو بعد رغبة البيانكونيري في ضمه وتواجده على قوائم المطلوبين في العديد من أندية الدوري الأمريكي.

ألابا قد يخلف مارسيلو في ريال مدريد

مع استعداده للاستغناء عن مارسيلو، فإن ريال مدريد يتابع عن قرب ظهير أيسر بايرن ميونخ دافيد ألابا لضمه في سوق انتقالات الصيف القادم، وذلك بحسب Le10sport.

ومع تعدد مراكز النمساوي في الملعب، فإنه يحظى بإعجاب زين الدين زيدان، وجدير بالذكر أن عقد اللاعب مع الفريق البافاري سينتهي بحلول الميركاتو القادم.

إندبيندينتي يأمل في عودة أجويرو

يأمل لوكاس بوسينيري مدرب إندبيندينتي في عودة نجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو للفريق في يومٍ من الأيام.

وقد قضى الكون سنوات النشأة في الفريق الأرجنتيني، وذلك قبل انتقاله لأتلتيكو مدريد في 2006 ثم الانضمام للسيتيزنس بعدها بخمس سنوات.

ويرغب المدرب الأرجنتيني الذي كان زميلاً لأجويرو في الفريق عندما كان لاعبًا في ضم لاعب آخر سابق، هو لوكاس بيجليا لاعب ميلان .

سباق إنجليزي على خاميس رودريجيز

بحسب ماركا فإن ريال مدريد يرغب في رحيل خاميس رودريجيز في سوق انتقالات الصيف القادم، وذلك لتخفيف عبء راتبه عن خزانة الملكي.

ويحظى الكولومبي الدولي باهتمام كبير من آرسنال ، لكن الجانرز بصدد منافسة كبيرة على خدمات متوسط ميدان الميرينجي من إيفرتون .

وقد تكون حظوظ التوفيز أفضل في السباق على خاميس، حيث أن مدربه كارلو أنشيلوتي كان على علاقة جيدة مع صاحب الـ28 عامًا في حقبته مع ريال مدريد ، والتي أعاد خلالها الملكي لمنصة تتويج دوري أبطال أوروبا .

نجم السبيرز السابق "على توتنهام الاستفادة بأصوله الثمينة!"

حث جيمي أوهارا فريقه السابق توتنهام على بيع هاري كين، حيث يرى أن المهاجم "في قمة منحنى القيمة التسويقية".

من طرفه لم يستبعد كين فرضية الرحيل عن السبيرز في المستقبل القريب، وذلك في جواب على سؤال له هذا الأسبوع على انستجرام، وأوضح في إجابته طموحه في أن يصبح واحدًا من أفضل لاعبي العالم.

وقال أوهارا أستطيع تفهم إحباط هاري كين في فشله في الفوز بأي بطولة مع توتنهام بعد 7 سنوات، وعلى السبيرز التفكير في بيعه والاستفادة من العائد المادي الذي سيدره للفريق، خاصةً مع ارتباطه بالانتقال لريال مدريد ومانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد يتصدر السباق على كوتينيو

قالت الديلي ميل أن مانشستر يونايتد تواصل مع نجم ليفربول السابق فيليبي كوتينيو من أجل ضمه في سوق انتقالات الصيف القادم.

ويلعب البرازيلي الآن لبايرن ميونخ على سبيل الإعارة من برشلونة ، والذي يبدو مستعدًا للتخلي عن اللاعب لتوفير الأموال خاصةً مع رغبة الكتلان في ضم نيمار ولاوتارو مارتينيز.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ليس الوحيد الذي يرغب في ضم كوتينيو، بل هناك رغبة ملحة من تشيلسي في انضمام صانع ألعاب منتخب البرازيل.

برشلونة يخطط لضم نيمار ولاوتارو

قالت صحيفة سبورت الكتالونية أن برشلونة يخطط لضم الثنائي نيمار ولاوتارو مارتينيز في سوق الانتقالات الصيفية.

وقد يلجأ البلاوجرانا لإدخال بعض اللاعبين مثل ديمبيلي وجريزمان وكوتينيو في أي من الصفقتين لتخفيض السعر.

وتبدو صفقة انضمام لاوتارو من الإنتر أسهل، خاصةً مع إعرابه من قبل عن رغبته بمزاملة قائد منتخبه الأرجنتين ليونيل ميسي، كما أن شرطه الجزائي مقدر بـ111 ملايين يورو.

أما نيمار فلن يكون من السهل ضمه بالنظر لتاريخ العلاقات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة ، كما أن العاصمي الفرنسي لن يقبل بأقل من 160 مليون يورو للاستغناء عنه.