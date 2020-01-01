أخبار الانتقالات: ليفربول يرفض عرض روما ومدرب برشلونة الجديد مهدد بالرحيل

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 14 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020:

أرسنال يتعقب ناشئ مارسيليا

وفقاً لما أفادت به صحيفة "لا بروفانس" فإن نادي أرسنال يتعقب إسحاق ليهاجي جناح نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

بعدما فشل النادي الفرنسي في إقناع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بالتجديد، والذي جذب الجانرز للدخول في مفاوضات من أجل ضم اللاعب في سوق الانتقالات الحالي.

شارك ليهاجي في مباراتين فقط في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

المدير الرياضي لدورتموند "موقف جوتزة لم يتحدد"

صرح مايك زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل ماريو جوتزه مع النادي.

لم يُشارك لاعب خط الوسط الألماني البالغ من العمر 27 عامًا سوى بشكل ضيل هذا الموسم، وقد نشرت الكثير من التقارير عن اقتراب رحيلة عن الفريق، ولكن زورك يقول أن الأمر لم ينتهي بعد وهناك المزيد لمناقشتة لاتخاذ القرار المناسب.

ليفربول يرفض عرض روما من أجل شاكيري

وفقاً لما أفاد به فابريزيو رومانو فإن ليفربول قد رفض عرضًا من روما من أجل إعارة شيردان شاكيري حتى نهاية الموسم.

وجاء ذلك بعدما قرر ذئاب إيطاليا الاستعانة لشاكيري ليحل محل نيكولو زانيولو الذي سيغيب عن بقية الموسم بسبب إصابة في الركبة.

ومع ذلك فقد رفض الريدز الفكرة بشدة، ويقولون أنه لا يوجد سبيل لمغادرة اللاعب البالغ من المر 28 عاماً في هذا الشهر.

مدرب برشلونة الجديد مهدد بالرحيل

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "إسبين" أن كيكي سيتين المدرب الجديد لنادي برشلونة من الممكن مغادرته في نهاية الموسم.

تم التعاقد مع سيتين بعد إقالة إرنستو فالفيردي مساء يوم أمس، حيث تم توقيع عقد مع المدرب الجديد الإسباني ليستمر حتى عام 2022.

ومع ذلك فالعقد يحتوي على بند يسمح للبلاوجرانا بالتخلي عن المدرب في نهاية كل موسم، وهذا يعني أن الفريق الكتالوني يمكن أن يسعى خلف مدرب جديد في الصيف القادم.

فجوة زمنية بين أطراف صفقة فيرنانديز

بحسب ما نشرته صحيفة "ميل" فقد شبهت مانشستر يونايتد وسبورتينج لشبونه بأنهم في عالمين مختلفين في صفقة انتقال برونو فيرنانديز إلى الشياطين الحُمر.

حيث يطلب سبورتنج حوالي 64 مليون جنيه استرليني للتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، بينما يعرض الفريق الإنجليزي 50 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه استرليني كمفاجآت، وعلى الرغم من اختلاف القيمة ولكن مازالت المحادثات مستمرة بين الناديين.

يحاول الريد ديفيلز التعاقد مع اللاعب فرنانديز بعد إصابة بول بوجبا نجم خط الوسط ومعه سكوت ماكوميناي، مع رغبة من اللاعب الدولي البرتغالي في الانتقال لصفوف اليونايتد.

مانشستر سيتي يترك قرار الرحيل لأجويرو

وفقاً لما أفادت به صحيفة "ميل" أن مانشستر سيتي على استعداد للسماح للنجم سيرجيو أجويرو بالتقرير كيف ومتى يغادر الفريق، نظراً للخدمات الهائلة التي قدمها اللاعب للنادي على مر السنين.

سجل أجويرو ثلاثية رائعة في مرمى أستون فيلا يوم الأحد الماضي، ليتفوق على تييري هنري في قائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي برصيد 177 هدفًا، ليحطم رقم هينري صاحب الـ175 هدفاً.

ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في نهاية الموسم المقبل، ويُنظر إليه على أنه اقترب بالفعل للمغادرة، حيث اعترف المهاجم سابقاً بأنه يرغب في العودة إلى نادي إنديبندينتي الذي بدأ اللعب فيه منذ الصغر قبل أن يعتزل كرة القدم.