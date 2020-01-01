أخبار الانتقالات: عقود مؤقتة في إنجلترا وألابا مطلوب في إسبانيا

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 18 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأربعاء 18 مارس.

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 18 مارس 2020:​

تريبيير: سأعود فقط لبيرنلي

قال كيران تريبيير أنه لن يعود لإنجلترا إلا من بوابة فريقه القديم بيرنلي، وأنه يرغب في إنهاء مسيرته مع الكلاريتس.

الظهير الأيمن الإنجليزي يقضي مسومه الأول مع أتلتيكو مدريد ، وتحدث عن سعادته بالعمل تحت إمرة دييجو سيميوني.

وصرح تريبيير عن بيرنلي قائلاً: "أحب أن اعتزل كرة القدم هناك"، وأضاف: "هذا هو هدفي أن أعتزل في بيرنلي، لدي علاقة طيبة لشون دايتش".

واستطرد الإنجليزي: "أود اللعب في المستويات العالية لأطول فرة ممكنة، لكنني أعلم أن هذه اللحظة قادمة لا محالة. إذا بقيت في أتلتيكو مدريد لموسمين آخرين سأصبح في الثانية والثلاثين من العمر، وحينها لن أرحل لأي نادٍ إلا بيرنلي".

صراع بين برشلونة وريال مدريد على ساني يلوح في الأفق

قالت صحيفة بيلد أن ليروي ساني لديه عرضين من ناديين من الصف الأول في أوروبا، بالإضافة إلى بايرن ميونخ الذي ارتبط جناح مانشستر سيتي بالذهاب له منذ وقتٍ كبير.

وينتهي عرض الجناح الألماني في 2021، لكن مع اهتمام برشلونة وريال مدريد به قد يرحل قبل ذلك.

ألابا على رادار ريال مدريد وبرشلونة

بحسب بيلد، فإن دافيد ألابا يميل إلى عدم التجديد مع بايرن ميونخ ، وذلك قبل انتهاء عقده في سوق انتقالات صيف 2021.

وتشير بعض التقارير إلى أن برشلونة وريال مدريد يرغبان في ضم الظهير النمساوي، والذي قضى مع الفريق البافاري 11 موسمًا متتاليًا.

وقد يفضل الأحمر بيع ألابا في سوق انتثالات الصيف القادم، وذلك لتلافي رحيله بشكلٍ مجاني في ميركاتو صيف 2021.

إيكاردي يرغب في العودة لإيطاليا

رغم نجاحه في الدوري الفرنسي، يرغب ماورو إيكاردي في العودة من جديد للدوري الإيطالي في سوق انتقالات الصيف القادم.

ويمتلك باريس سان جيرمان حق شراء الأرجنتيني مقابل 70 مليون يورو فقط بعد انتهاء فترة إعارته من الإنتر ، لكن كالتشيو ميركاتو أذاعت أن نجم النيراتزوري السابق يريد العودة للدوري الإيطالي حتى ولو لم يلعب لثعابين ميلانو، فهناك كبيران آخران مهتمان بخدماته هما يوفنتوس ونابولي .

عقود مؤقتة في الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا

أشارت تقارير صحفية إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي قد تسمح للأندية توقيع عقود قصيرة الأجل مع نهاية الموسم، وذلك في حالة تمديده إلى ما بعد يونيو بسبب فيروس كورونا.

وتزداد احتمالات تمديد الدوري عن ذي قبل في الآونة الأخيرة، وهو ما قد يزيد من احتمالية تنفيذ هذا القرار بتوقيع عقود مؤقتة مع اللاعبين التي تنتهي عقودهم في الصيف، وذلك لاستكمال ما تبقى من الموسم ولا تتضرر الأندية.

وبالرغم من تعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإنهاء الموسم الحالي قبل يونيو، إلا أن التيليغراف ترى أن العقود قصيرة الأجل قد تنفذ في الدوري الإنجليزي لمجابهة أي مشاكل.

نجم يوفنتوس على رادار تشيلسي وباريس سان جيرمان

قالت كالتشيو ميركاتو أن باريس سان جيرمان وتشيلسي يرغبان في ضم ميراليم بيانيتش نجم وسط يوفنتوس في سوق انتقالات الصيف القادم.

وسيسمح الكبير الإيطالي للبوسني الدولي بالرحيل في حالة الوصول العرض المالي المناسب، والذي من شأنه تأمين تعاقداتٍ جديدة للبيانكونيري الذي لن يترك محور وسطه بأقل من 60 مليون يورو.

برشلونة يجهز عقدًا جديدًا لتير شتيجن

قد يكون مارك أندريه تير شتيجن يستعد لتوقيع عقدًا جديدًا مع برشلونة في الأيام القليلة القادمة، حيث قالت الماركا أن النادي الكتالوني وضع التجديد مع الألماني وتأمين بقائه حتى 2025 كأهم أولوياته.

جوهرة إيطالية على قائمة الإنتر وتشيلسي ومانشستر يونايتد

أشارت العديد من التقارير إلى أن ماراش كومبولا مدافع هيلاس فيرونا مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وقد استفسر الإنتر عن سعر صاحب الـ20 عامًا، وذلك من أجل التحرك وضمه قبل أن يخسره مع بداية سوق الانتقالات الصيفية.

ويتصدر النيراتزوري السباق على كومبولا حتى الآن، لكن الصراع على الموهبة الإيطالية قويًا جدًا فالأندية الطالبة له هي مانشستر يونايتد وتشيلسي وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ونابولي ، وجدير بالذكر أن هيلاس فيرونا لن يتخلى عنه بأقل من 25 مليون يورو.

سباق بين آرسنال ومانشستر يونايتد على أومتيتي

قالت سبورت أن آرسنال يستعد للدخول في صراع مع مانشستر يونايتد على توقيع صامويل أومتيتي مدافع برشلونة.

وقرر البلاوجرانا التخلص من الفرنسي في سوق انتقالات الصيف القادم، وهو الأمر الذي يؤجج الصراع بين الكبيرين الإنجليزيين.

برشلونة يجهز 40 مليون يورو من أجل نجم لاتسيو

بحسب جازيتا ديلو سبورت، فإن برشلونة قد يقدم عرضًا بقيمة 40 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع نجم لاتسيو لويز فيليبي.

وعلى الكتلان إسراع خطواتهم لضم المدافع، فالنسور قد بدأوا التفاوض معه من أجل تجديد العقد، وهو ما قد يعرقل رحيله للكامب نو.

سباق إيطالي بين قطبي ميلانو ويوفنتوس على نجم سالزبورج

بحسب كالتشيو ميركاتو، أبدى ميلان إعجابه بنجم سالزبورج دومينيك شوبوشلاي، ليصبح بذلك ثالث المهتمين به في الدوري الإيطالي بعد الإنتر ويوفنتوس .