أخبار الانتقالات: مورينيو يفسد مخطط اليونايتد وفالفيردي لن يتخلى عن فيدال

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 22 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019:

ريال مدريد يعرض على بوتشيتينو منصب زيدان

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "نافذة انتقالات بودكاست" أن ريال مدريد عرض على ماوريسيو بوتشيتينو ليصبح المدير الفني المقبل للفريق.

أصبح بوتشيتينو حراً بعد إقالته من توتنهام ، وقد أصبح مُرشحاً لخلافة زين الدين زيدان في الصيف المقبل بمقابل قد يبلغ 2 ونصف مليون يورو فقط.

ينتهي عقد زيدان مع الميرينجيفي 30 يونيو 2020 القادم، وتضع إدارة النادي جميع الاحتمالات وتحاول العثور على البديل المناسب للاستعداد لتبديل زيدان في حال ساءت الأمور معه.

أرسنال ومانشستر يونايتد يطاردون دريس ميرتنز

بحسب ما أفادت به صحيفة "إكسبريس" أن هناك صراع قويي بين أرسنال و مانشستر يونايتد في محاولة ضم دريس ميرتنز مهاجم نابولي.

المهاجم الدولي البلجيكي يقترب عقده من الانتهاء، ومن المتوقع أن ينتقل بمبلغ وقدره 10 ملايين يورو.

إدارة يوفنتوس لا تفكر في التعاقد مع فيدال

بحسب ما أفادت به تقارير من صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس لا يفكر في التعاقد مع أرتورو فيدال لاعب برشلونة .

خاض اللاعب أكثر من 150 مباراة مع البيانكونيري قبل أن يصبح لاعباً في صفوف النادي الكتالوني، ولكن لا يُخطط السيدة العجوز لإعادته، على الرغم من الشاعات التي تربط اللاعب بالعودة إلى الملاعب الإيطالية.

جوزيه مورينيو يفسد مخطط اليونايتد

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الخاصة لأكثر من صحيفة رياضية أن جوزيه مورينيو قد أفسد خطط مانشستر يونايتد للتوقيع مع لاعبي توتنهام لوكاس مورا وإريك ديير.

كان الشياطين الحُمر يُخططون لاستقطاب كلا اللاعبين ولكن منذ تولي مورينيو تدريب الفريق وهم يُشاركون بشكل أكثر ولن ينتقلوا من السبيرز.

فالفيردي لن يتخلى عن فيدال

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة لا يريد بيع أرتورو فيدال.

تم ربط الدولي التشيلي بالانتقال من الفريق الكتالوني بشكل مستمر، ولكن فالفيردي ينظر إليه كلاعب مهم في منظومته ولن يتخلى عنه.

يوفنتوس والإنتر مهتمان بمدافع هيلاس فيرونا

بحسب ما أفاد به تقرير خاص بصحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن الإنتر و يوفنتوس مهتمان بالتعاقد مع ماراش كومبولا مدافع هيلاس فيرونا.

تم تصعيد اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً للدوري الإيطالي هذا الموسم، وبدأت العديد من الأندية الكبيرة في ملاحظة قدرة الشاب الألباني وإمكانياته الجيدة، وينتهي عقد كومبولا مع فيرونا عام 2022.