أمرابط يؤكد اقتراب انتقاله إلى نابولي

تألق كبير للنجم المغربي

أكد سفيان أمرابط، نجم هيلاس فيرونا المغربي، اقتراب انتقاله لصفوف نابولي بعد المفاوضات التي وقعت بين الناديين في الأسابيع الماضية.

أمرابط جذب الأنظار هذا الموسم مع الفريق الصاعد من الدرجة الثانية، وشارك مع ناديه في 16 لقاء بالدوري الإيطالي.

وقال أمرابط مع "فوكس": "هناك اهتمام بخدماتي من عديد الأندية، ومن ضمنها مجموعة من الأندية الكبرى".

وأضاف: "الصفقة مع نابولي قاربت على الانتهاء، ولكن لا أركز في الأمر كثيراً وأحاول الابتعاد عنه، أحاول قضاء بعض الوقت مع عائلتي في هولندا".

وختم: "ولكن سيأتي وقت وسيكون علي أن أتخذ قراري قريباً وحسم الأمور".

إنتر ونابولي يخططان لصفقة تبادلية في يناير

وتشير التقارير أن نابولي حسم ضم متوسط الميدان المغربي مقابل قرابة 16 مليون يورو بداية من يونيو المقبل.

ولا يمكن لأمرابط الانتقال لأي فريق في يناير لأنه خاض لقاءات مع بروج بداية الموسم قبل الرحيل لفيرونا، وقواعد الفيفا تمنع أي لاعب من تمثيل أكثر من ناديين بنفس الموسم.