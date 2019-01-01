أخبار الانتقالات: فينيسيوس جونيور مقابل كيليان مبابي وأرسنال ينتظر رحيل سيميوني

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 5 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019:

أرسنال يفكر في دخول صفقة تبادلية مع يوفنتوس

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "سبورت" أن إدارة أرسنال مستعده للتخلي عن هيكتور بيليرين من أجل الحصول على ميريح ديمريال لاعب يوفنتوس .

يتطلع الجانرز إلى منافسة مانشستر يونايتد في محاولة الحصول على توقيع ديميريال مدافع البيانكونيري، وهم مستعود لوضع الظهير الإسباني بيليرين في صفقة تبادلية مع لاعب السيدة العجوز.

تضارب أخبار سانشو ما بين الرحيل والبقاء

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "سبورت بليد" أن جيدون سانشو لا ينوي ترك بوروسيا دورتموند، على الرغم مما نشر نية اللاعب الانتقال للدوري الإنجليزي.

حيث صرحت الكثير من الصحف أن سانشو يشعر بالإحباط في وجودة مع البوروسيون ويفكر في العودة إلى وطنه في يناير القادم عبر بوابة تشيلسي أو ليفربول .

ريال مدريد يقدم فينيسيوس جونيور مقابل مبابي

بحسب ما أفادت به صحيفة "AS" أن ريال مدريد يخطط لإدراج فينيسيوس جونيور في أي عرض يقدمه لنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

جعل الملكي منذ مدة طويلة نجم الدوري الفرنسي هدفهم الأول، وسوف يتطلعون لاستخدام المهاجم البرازيلي لإغراء البطل الفرنسي للتخلي عن مبابي.

مانشستر يونايتد يقدم عرضاً من أجل كولوسيفسكي

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ديلي ستار" أن مانشستر يونايتد قد انضم إلى سباق الحصول على ديان كولوسيفسكي لاعب خط وسط أتالانتا، حيث تم تقديم عرض بقيمة 21 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات اللاعب.

اللاعب الدولي السويدي حالياً معار إلى بارما، واستطاع أن يجذب بأدائه اهتمام الكثير من الفرق الكبيرة أمثال ليفربول ، الإنتر و يوفنتوس .

إيفرتون يسعى خلف ديفيد مويس ليكون خلفاً لماركو سيلفا

نشرت الصحيفة الرسمية لنادي ليفربول تقريراً يُفيد أن إيفرتون يُفكر في إقالة المدرب ماركو سيلفا والسعي خلف ديفيد مويس وتيم كاهيل.

حيث يتولى مويس مسؤولية تدريب الفريق خلفاً لسيلفا، بينما يتم النظر إلى المهاجم السابق كاهيل ليكون مديراً مساعداً له.

يأتي هذا بعد هزيمة إيفرتون الأخيرة على يد الريدز بنتيجة (5-2) مساء الأربعاء، احتلالهم للمركز الثامن عشر والذي يُهددهم بالهبوط من الدوري الإنجليزي.

اهتمام من أرسنال بسيميوني خاصة لأقتراب رحيله عن أتلتيكو مدريد

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ماركا" الإسبانية أن دييجو سيميوني من الممكن أن يرحل عن أتلتيكو مدريد بسبب البداية الغير مرضيه التي ظهر عليها الفريق منذ بداية موسم 2019-20.

في حين أن أرسنال مهتم بخدمات المدرب الأرجنتيني، فمن الممكن أن يغادر سيميوني الدوري الإسباني بعدما تولى مسؤولية الروخي بلانكوس منذ عام 2011، واستطاع أن يفوز معهم بـ7 بطولات بما في ذلك بطولة الدوري الإسباني.