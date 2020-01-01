أخبار الانتقالات: رونالدو قد يعود لليونايتد وكورونا يجبر كين على البقاء

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020:​

الإنتر يرغب في ضم ميرتينس

بحسب كالتشيو ميركاتو فإن الإنتر يأمل في ضم مهاجم نابولي دريس ميرتينس في سوق انتقالات الصيف القادم.

وينتهي عقد البلجيكي مع فريق الجنوب الإيطالي في ميركاتو الصيف، ورغبته الأولى هي البقاء في السان باولو، لكن مفاوضات التجديد لم تبدأ حتى الآن بين الطرفين.

وقالت الصحيفة أن إنتر ميلان مستعد لتقديم عرضًا لميرتينس يتقاضى بموجبه اللاعب 5 ملايين يورو في الموسم.

آرسنال يراقب الأخوين تراوري

بحسب تقارير نشرت على 90min، فإن آرسنال يضع عينيه على الأخوين حامد وأماد تراوري.

ويحظى اللاعبان بمتابعة من أندية في الدوري الإيطالي، حيث يرغب ساسوولو وإمبولي في ضم حامد الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، أما أتالانتا فيأمل في ضم أماد البالغ من العمر 17 عامًا.

مانشستر يونايتد مُجبر على دفع 1.1 مليون لسانشيز

قالت صحيفة الصن أن مانشستر يونايتد سيكون مضطرًا لدفع 1.1 مليون جنيهًا استرلينيًا لأليكسيس سانشيز كمقابل ولاء بعد عودته مع انقضاء فترة الإعارة للإنتر.

ومن غير المتوقع أن يفعل إنتر ميلان خيار الشراء للتشيلي الدولي، والذي لم يقدم المستوى المنتظر في جيوزيبي مياتزا بسبب الإصابة التي تعرض لها.

جدير بالذكر أن عقد سانشيز مع اليونايتد سينتهي بعد موسمين.

فيروس كورونا قد يجبر كين على البقاء في توتنهام

نشرت صحيفة الديلي ميل تقارير تشير إلى أن توتنهام واثق من قدرته على الاحتفاظ بهاري كين لموسم آخر.

وكان كين قد أشار إلى إمكانية مغادرته السبيرز في سوق انتقالات الصيف القادم، حيث قال "كل ذلك يتوقف على ما سيحدث لنا وما هو مقدار تطورنا كفريق".

لكن إدارة ديوك لندن ترى أنها تستطيع على الحفاظ على المهاجم الإنجليزي الدولي، حيث أنها لن تفرط فيه بأقل من 200 مليون يورو وهو المبلغ الذي سيصعب على أي فريق في أوروبا دفعه في الميركاتو الصيفي بسبب خسائر فيروس كورونا.

رونالدو قد يعود لمانشستر يونايتد أو ينضم لباريس سان جيرمان

قالت الماركا إن رونالدو يرغب في الرحيل عن يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن الممكن أن يعود كريستيانو لمانشستر يونايتد ، لكن هناك وجهة أخرى محتملة وهي انتقاله لباريس سان جيرمان .

وقد سجل كريستيانو رونالدو 21 هدفًا في 22 مباراة مع البيانكونيري في الدوري الإيطالي منذ انضمامه.

ليفربول لا يخطط لضم سانشو

قالت الميرور إن ليفربول لن يدخل الصراع القوي على التوقيع مع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند في سوق انتقالات الصيف القادم.

لكن ذلك متوقف على بقاء الثلاثي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني في الفريق، بتواجدهم لن يرغب يورجن كلوب في دفع الكثير للاعب مثل سانشو.

وبهذا الخبر ينحصر السباق على ضم الإنجليزي الدولي على ناديين فقط، هما مانشستر يونايتد الغريم التقليدي لمانشستر سيتي الذي نشأ فيه اللاعب صاحب الـ20 عامًا، وتشيلسي الساعي لتدعيم هجومه والفريق ككل في الميركاتو الصيفي.

ميلان مهتم بميليك

بحسب كالتشيو ميركاتو فإن ميلان يفكر في التحرك من أجل ضم أركاديوش ميليك من نابولي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وسيبحث الروسونيري عن مهاجم في الميركاتو القادم لتعويض بيع كريشتوف بيونتيك لهرتا برلين واقتراب إبراهيموفيتش من الاعتزال.

وقد يطلب فريق الجنوب الإيطالي 35 مليون يورو من أجل الاستغناء عن البولندي، وهو سعر مرتفع للغاية قياسًا بما قدمه المهاجم الدولي مع الأزرق السماوي.

مارسيلو على رادار يوفنتوس

بحسب Le10sport، فإن مارسيلو قد ينضم ليوفنتوس في سوق انتقالات الصيف القادم.

وينتهي عقد الظهير الأيسر البرازيلي لريال مدريد في 2022، لكنه قد يبحث عن فريق جديد في الميركاتو بعد رغبة البيانكونيري في ضمه وتواجده على قوائم المطلوبين في العديد من أندية الدوري الأمريكي.

ألابا قد يخلف مارسيلو في ريال مدريد

مع استعداده للاستغناء عن مارسيلو، فإن ريال مدريد يتابع عن قرب ظهير أيسر بايرن ميونخ دافيد ألابا لضمه في سوق انتقالات الصيف القادم، وذلك بحسب Le10sport.

ومع تعدد مراكز النمساوي في الملعب، فإنه يحظى بإعجاب زين الدين زيدان، وجدير بالذكر أن عقد اللاعب مع الفريق البافاري سينتهي بحلول الميركاتو القادم.

إندبيندينتي يأمل في عودة أجويرو

يأمل لوكاس بوسينيري مدرب إندبيندينتي في عودة نجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو للفريق في يومٍ من الأيام.

وقد قضى الكون سنوات النشأة في الفريق الأرجنتيني، وذلك قبل انتقاله لأتلتيكو مدريد في 2006 ثم الانضمام للسيتيزنس بعدها بخمس سنوات.

ويرغب المدرب الأرجنتيني الذي كان زميلاً لأجويرو في الفريق عندما كان لاعبًا في ضم لاعب آخر سابق، هو لوكاس بيجليا لاعب ميلان .

سباق إنجليزي على خاميس رودريجيز

بحسب ماركا فإن ريال مدريد يرغب في رحيل خاميس رودريجيز في سوق انتقالات الصيف القادم، وذلك لتخفيف عبء راتبه عن خزانة الملكي.

ويحظى الكولومبي الدولي باهتمام كبير من آرسنال ، لكن الجانرز بصدد منافسة كبيرة على خدمات متوسط ميدان الميرينجي من إيفرتون .

وقد تكون حظوظ التوفيز أفضل في السباق على خاميس، حيث أن مدربه كارلو أنشيلوتي كان على علاقة جيدة مع صاحب الـ28 عامًا في حقبته مع ريال مدريد ، والتي أعاد خلالها الملكي لمنصة تتويج دوري أبطال أوروبا .

نجم السبيرز السابق "على توتنهام الاستفادة بأصوله الثمينة!"

حث جيمي أوهارا فريقه السابق توتنهام على بيع هاري كين، حيث يرى أن المهاجم "في قمة منحنى القيمة التسويقية".

من طرفه لم يستبعد كين فرضية الرحيل عن السبيرز في المستقبل القريب، وذلك في جواب على سؤال له هذا الأسبوع على انستجرام، وأوضح في إجابته طموحه في أن يصبح واحدًا من أفضل لاعبي العالم.

وقال أوهارا أستطيع تفهم إحباط هاري كين في فشله في الفوز بأي بطولة مع توتنهام بعد 7 سنوات، وعلى السبيرز التفكير في بيعه والاستفادة من العائد المادي الذي سيدره للفريق، خاصةً مع ارتباطه بالانتقال لريال مدريد ومانشستر يونايتد.

ضبابية في مستقبل داني سيبايوس

قال داني سيبايوس أنه يشعر بالضبابية حيال مستقبله، لكنه قال أنه لن يلعب بعد ذلك إلا في مكان يشعر فيه بأهميته.

ويرتبط سيبايوس على سبيل الإعارة بآرسنال من ريال مدريد الذي يملك عقده الأصلي، ورغم بدايته الجيدة مع إنجلترا إلا أن الإصابة قلبت الأمور رأسًا على عقب.

وقال لأحد البرامج الإسبانية: "سيكون من غير المسؤول الحديث عن مستقبلي، لكن أهم شيئ أكون مهمًا لفريقي الجديد. حضرت لآرسنال لأكون لاعبًا مهمًا، لكن في الشهر الماضي اختفى الجميع (بسبب توقف الكرة بسبب فيروس كورونا)".

سباق لندني بين آرسنال وتشيلسي على أومتيتي

بحسب موندو ديبورتيفو فإن آرسنال وتشيلسي مهتمان بالتعاقد مع مدافع برشلونة صامويل أومتيتي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت الصحيفة أن البلاوجرانا بالتأكيد سيستمع للعروض، حيث أن الفرنسي لم يظهر بقميص الكتلان هذا الموسم إلا في 11 مباراة فقط في الدوري الإسباني.

فيرنر بإمكانه اللعب لأكبر الأندية في العالم

قال تيلر آدمز لاعب لايبزيج أن زميله في الفريق تيمو فيرنر قادر على اللعب لأي فريق من المستويات القوية في أوروبا.

سجل الألماني الدولي 27 هدفًا في 36 مباراة شارك فيها مع الفريق هذا الموسم، وهو ما دفع آدمز للقول لـESPN أن مهاجم الريدبولز سيواصل النسق العالي مع أي فريق في العالم.

وقال آدمز: "إذا كنت قادر على التسجيل بهذه الطرق المختلفة ، ستكون قادرًا على اللعب في المستويات العليا لوقتٍ طويل، لأكبر الأندية وللمنتخب الدوري بالتأكيد".

جدير بالذكر أن فيرنر يحظى باهتمام كبيرين من القارة العجوز، هما ليفربول وبرشلونة .

مانشستر يونايتد يتصدر السباق على كوتينيو

قالت الديلي ميل أن مانشستر يونايتد تواصل مع نجم ليفربول السابق فيليبي كوتينيو من أجل ضمه في سوق انتقالات الصيف القادم.

ويلعب البرازيلي الآن لبايرن ميونخ على سبيل الإعارة من برشلونة ، والذي يبدو مستعدًا للتخلي عن اللاعب لتوفير الأموال خاصةً مع رغبة الكتلان في ضم نيمار ولاوتارو مارتينيز.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ليس الوحيد الذي يرغب في ضم كوتينيو، بل هناك رغبة ملحة من تشيلسي في انضمام صانع ألعاب منتخب البرازيل.

برشلونة يخطط لضم نيمار ولاوتارو

قالت صحيفة سبورت الكتالونية أن برشلونة يخطط لضم الثنائي نيمار ولاوتارو مارتينيز في سوق الانتقالات الصيفية.

وقد يلجأ البلاوجرانا لإدخال بعض اللاعبين مثل ديمبيلي وجريزمان وكوتينيو في أي من الصفقتين لتخفيض السعر.

وتبدو صفقة انضمام لاوتارو من الإنتر أسهل، خاصةً مع إعرابه من قبل عن رغبته بمزاملة قائد منتخبه الأرجنتين ليونيل ميسي، كما أن شرطه الجزائي مقدر بـ111 ملايين يورو.

أما نيمار فلن يكون من السهل ضمه بالنظر لتاريخ العلاقات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة ، كما أن العاصمي الفرنسي لن يقبل بأقل من 160 مليون يورو للاستغناء عنه.

برشلونة بين حلم نيمار وأمل كورزاوا!

بحسب سبورت كتالونيا فإن برشلونة لا يرغب فقط في استعادة نيمار من باريس سان جيرمان، بل له هدف آخر في العاصمي الفرنسي، وهو الظهير الأيسر لايفين كورزاوا.

وينتهي عقد الفرنسي الدولي مع الفريق مع حلول سوق الانتقالات الصيفية، ويستهدف البلاوجرانا ضمه لخلق منافسة لجوردي ألبا والذي تراجع مستواه في المواسم الأخيرة لغياب المنافسة على مركز الظهير الأيسر.

برشلونة ليس الوحيد المهتم بضم كورزاوا، حيث يحظى بمتابعة من ليفربول والإنتر ونابولي وآرسنال .

أسابيع قليلة أمام ليفربول للتعاقد مع فيرنر

نقلت بيلد الألمانية عن ترانسفير ماركت أن تيمو فيرنر يمتلك شرط جزائي في عقده مع لايبزيج، لكن لعمل به ينتهي في 15 يونيو القادم.

يقدر الشرط الجزائي للألماني الدولي 60 مليون يورو، وهو مبلغ لا يمثل عائقًا للريدز، لكن عليهم سرعة التحرك لضمان الحصول على خدمات هداف الريدبولز في سوق انتقالات الصيف الحالي.

مشروع كلوب يتفوق على بوجبا وسانشيز!

هاجم النجم روبين فان بيرسي سياسة التعاقدات في فريقه السابق مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أن الفريق "يراهن على أسماء النجوم مثل بول بوجبا وأليكسيس سانشيز".

وقارن الهولندي بين سوق انتقالات مانشستر يونايتد وسوق انتقالات ليفربول، حيث أشار إلى أن الريدز أكثر ذكاءً فيما يتعلق بالتعاقدات.