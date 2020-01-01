أخبار الانتقالات: يوفنتوس يتجاهل الميركاتو وميلان يقترب من ضم بيجوفيتش

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 13 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 13 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 13 يناير 2020:

مانشستر يونايتد يراقب لاعب ليل

بحسب ما أفادت به صحيفة "إكسبريس سبورت" فإن مانشستر يونايتد يراقب عن كثب بوباكاري سوماري لاعب خط وسط نادي ليل الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن الشياطين الحُمر متحمسون لتعزيز خط وسط الفريق، ويُعد اللاعب الفرنسي سوماري من أكثر المرشحين للإدارة الفنية.

تشيلسي يتواصل مع برايتون من أجل لويس دينك

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "التايمز" أن تشيلسي قد أجرى اتصالات مع برايتون لمناقشة إمكانية ضم المدافع لويس دينك.

وأضافت الصحيفة أن طيور النورس لن يقفوا في طريق انتقال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى البلوز، ولكن من المحتمل أن يطلبوا 50 مليون جنيه استرليني من أجل التخلي عنه.

فرانك لامبارد مدرب الفريق عازم على تعزيز صفوفه الدفاعية خلال الميركاتو الشتوي، ويُعد دينك على رأس قائمة الأهداف المطلوبة لمدرب تشيلسي.

مانشستر يونايتد يراقب ديمبلي

أرسل مانشستر يونايتد كشافة لمشاهدة موسى ديمبيلي مهاجم نادي ليون الفرنسي وهو يلعب، بحسب ما أفادت به صحيفة إسبن.

كان كشافة الشياطين الحُمر حاضرين لمشاهدة اللاعب الفرنسي في مباراة فريقه ضد نادي جيروندان بوردو يوم السبت الماضي.

يراقب تشيلسي وتوتنهام أيضاً اللاعب ديمبلي الذي استطاع أن يسجل 11 هدفاً في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

يوفنتوس يتجاهل الميركاتو الشتوي

صرح فابيو باراتشي المدير الرياضي ليوفنتوس قائلاً أنه من غير المرجح أن يقوم البيانكونيري أن يضم لاعب جديد في الميركاتو الشتوي.

كما استبعد باراتشي انتقال المدافع دانييلي روجاني، حيث يسعى البطل الإيطالي لتجاهل سوق الانتقالات الشتوي.

ميلان يتجاهل جو هارت ويقترب من ضم بيجوفيتش

كان جو هارت حارس مرمى بيرنلي مدرجًا ضمن قائمة المرشحين لفريق ميلان ليحل محل بيبي رينا، ولكن انتقل اهتمام الروسونيري إلى أسمير بيجوفيتش حارس مرمى بورنموث .

يُقال أن بيجوفيتش الذي سبق له اللعب ضمن صفوف تشيلسي يخضع لفحص طبي قبل انتقاله إلى الفريق الإيطالي، حيث انضم رينا مؤخراً إلى أستون فيلا ليستكمل الموسم مع فريقه الإنجليزي الجديد.

ووفقاً لصحيفة "صن" فقد كان هارت خيارًا أساسياً ليكون بديلاً لرينا، ولكن قرر ميلان في النهاية الدخول في مفاوضات لضم أسمير بيجوفيتش.

سباق إنجليزي وإيطالي على لاعب هيلاس فيرونا

بحسب ما أفادت به التقارير الرياضية فإن تشيلسي و مانشستر يونايتد ينضمون إلى سباق التعاقد مع ماراش كومبولا لاعب هيلاس فيرونا .

ومع ذلك سيتعين على فريقي الدوري الإنجليزي خوض المنافسة مع يوفنتوس و الإنتر من أجل الحصول على توقيع اللاعب.

يُعد اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مطلوب أيضاً من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بعد أداءه الرائع الذي يُقدمه في الدوري الإيطالي هذا الموسم.