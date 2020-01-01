أخبار الانتقالات: رسمياً توتنهام يُعلن عن ضم لاعب بنفيكا

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 15 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020

بدأ الميركاتو الشتوي وتحاول الفرق استغلال الفرصة وتدعيم صفوفها بكل ما لديها من قوة بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 15 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 15 يناير 2020:

مورينيو يرفع من معنويات إريكسن

صرح جوزية مورينيو مدرب توتنهام قائلاً أن كريستيان إريكسن يجب أن يكون فخوراً بمغادرته للفريق بسبب إلحاح الإنتر للتعاقد معه.

وقد أفادت الأنباء أن النيراتزوري يجري محادثات مع السبيرز لضم إريكسن في سوق الانتقالات الحالي.

يحرص اللاعب الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم على مواجهة تحدٍ جديد في الكرة الإيطالية.

مانشستر سيتي جاهز لرفض محادثات أرسنال

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ديلي ميل" أن مانشستر سيتي مستعد لرفض أي محاولة من أرسنال لضم جون ستونز في الميركاتو الحالي.

ميكيل أرتيتا المساعد السابق لمدرب السيتيسينز هو الآن مدرب الجانرز، وكان يأمل في استخدام علاقاته مع ناديه السابق لسد الثغرات الدفاعية في فريقه الجديد.

ومع ذلك فإن فريق بيب جوارديولا يكافح من أجل الحفاظ على لاعبيه في الخط الدفاعي، ولن يفكر في بيع أي من لاعبي الدفاع الأساسيين في سوق الانتقالات الحالي.

باريس سان جيرمان يستعد للمنافسة على إريكسن

بحسب ما أفادت به تقارير خاصة بصحيفة "ميرور" فإن باريس سان جيرمان يستعد لمنافسة الإنتر على ضم كريستيان إريكسن لاعب خط وسط توتنهام .

يرغب البطل الباريسي تدعيم خط وسط الفريق في الميركاتو الحالي، ولكن فالنيراتزوري هو فقط من قدم عرضاً رسمياً حتى الآن.

ميلان مهتم بلاعب روما

وفقاً لما نشرته صحيفة "جيانلوكا دي مارزيو" فإن نادي ميلان مهتم بالتعاقد مع جنكيز أوندير لاعب نادي روما .

واجه اللاعب التركي البالغ من العمر 22 عامًا إصابة هذا الموسم منعته من اللعب بشكل كبير، حيث لم يلعب سوى أقل من 450 دقيقة على مدار الموسم في جميع المسابقات.

ومع ذلك فإن إصابه نيكولو زانيولو تعني أن روما من الممكن أن يعطي الفرصة لأوندير للمشاركة.

بوكا جونيور يقترب من ضم جويلرمو فرنانديز

وفقاً لما نشرته صحيفة "تي إن تي سبورتس" فإن نادي بوكا جونيورز قد توصل إلى اتفاق لتوقيع لاعب خط الوسط المهاجم جويلرمو فرنانديز والذي يلعب ضمن صفوف نادي كروز آزول.

كان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أول لاعب يطلبه المدرب الجديد ميجيل أنجيل روسو بعد أن تولى المسؤولية الفنية بالفريق.

لعب فيرنانديز أقل من 500 دقيقة مع الفريق المكسيكي حتى الآن في هذا الموسم.

شالكه يرغب في ضم كيني بشكل نهائي

بحسب ما أفادت به صحيفة "ديلي ميل" فإن شالكة يسعى لضم الظهير الأيمن جونجو كيني لاعب إيفرتون بشكل كامل.

أعجب الفريق الألماني باللاعب كيني الذي انضم إلى صفوفهم على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، ويحاول إقناع الفريق الإنجليزي بالبيع بشكل نهائي.

بدأ اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كل مباريات شالكه الـ19 حتى الآن في هذا الموسم.

ليفربول ومانشستر يونايتد يتنافسان على نجم أستون فيلا

يتنافس الغريمان الكبيران مانشستر يونايتد و ليفربول بشأن نجم وسط أستون فيلا جاك جيرليش من أجل التوقيع معه حالياً للإنتقال في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة .

جيرليش نجح في خطف الأضواء حوله في ظل المباريات الجيدة التي يقدمها الفريق الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي، ويرغب نادي مانشستر في الظفر باللاعب لتحسين جودة وسط الملعب

بينما يرغب ليفربول في تجديد دماء الفريق، لكن الصحافة الإنجليزية لم تؤكد وجود مفاوضات رسمية حتى الأن .

ريال مدريد يفكر في استقطاب كاي هافيرتز

تفكر إدارة ريال مدريد في التخطيط أكثر بالمستقبل من خلال تكرار تجربة النجم الألماني توني كروس من خلال إستقدام نجم نادي باير ليفركوزن كاي هافيرتز .

الصحافة الألمانية تنظر على أن اللاعب سيكون النجم الأفضل في العالم إذا استمر على مستواه الحالي، ولذلك فسيدخل الريال في منافسة شرسة مع بايرن ميونخ بشأن هذه الصفقة التي بالتأكيد ستمتد إلى الميركاتو الصيفي

ليفربول يصرف النظر مؤقتاً عن عثمان ديمبيلي

بات من الصعب على نادي ليفربول إتمام التعاقد مع نجم نادي برشلونة عثمان ديمبيلي خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية خاصة بعد إصابة النجم لويس سواريز

ولم تكن هناك مفاوضات قوية بين الطرفين، فقد كان الهدف الأساسي من المفاوضات هو الانتقال في الميركاتو الصيفي القادم

مانشستر يونايتد لن يوافق على رحيل بوجبا

أشارت بعض المصادر المُقربة من إدارة مانشستر يونايتد أن هناك إتجاه كبير لرفض رحيل النجم الفرنسي بول بوجبا خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، على التأكيد أنهم سيجلسوا على طاولة المفاوضات في الميركاتو الصيفي القادم

في المقابل لا تريد إدارة اليونايتد الدخول في صدامات مع الجماهير التي ستطالب بإجراء صفقات في الميركاتو الشتوي في حالة رحيل أحد اللاعبين وهو ما يعتبر مستحيلاً في الوقت الحالي لتمسك معظم الفرق بلاعبيها .

الجدير بالذكر ان مانشستر يونايتد ينافس حالياً على الدوري الأوروبي فهو البطولة الاهم مع التواجد بالمربع الذهبي للدوري الإنجليزي

رسمياً: توتنهام يُعلن عن ضم لاعب بنفيكا

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي عن تعاقده مع لاعب نادي بنفيكا جيدسون فيرنانديز على سبيل الإعارة لمدة 18 شهراً مع أحقية الشراء بقيمة 50 مليون يورو .

في المقابل نادي تشيلسي كان هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب فقد كان قد اتفق معه على معظم البنود كان أهمها أنه سيكون على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في حالة مشاركته بنسبة 50% من مباريات البلوز .

الجدير بالذكر أن جيدسون يعتبر هو أولى صفقات المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو

رسمياً : ريال مدريد يعلن عن إعارة حارس مرماه

أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي عن إعارة حارسه الأوكراني أندري لونين إلى صفوف ريال أوفييدو لمدة ستة أشهر حتى نهاية هذا الموسم

النادي الملكي يرغب في إفراغ قائم مركز حراسة المرمى من أجل تشجيع الحارس الإيطالي دوناروما في الإنضمام إلى ريال مدريد خلال الموسم المُقبل بعدما إرتبطت الكثير من الأخبار بين الطرفين

غضب مانويل نوير لن يقوده للرحيل إلى يوفنتوس

تُشير الصحافة الألمانية إلى وجود غضب في نادي بايرن ميونخ من جانب مانويل نوير خلف الكواليس بسبب التعاقد مع الحارس الشاب نوبل من نادي شالكة .

صحيفة بيلد أكدت أن مانويل نوير يشعر بإقتراب انتقاله إلى دكة البدلاء وهو ما يرفضه بشكل كامل حتى الأن، ولكن ذات الصحيفة أكدت أن غضب قائد منتخب ألمانيا لن تقوده للرحيل إلى يوفنتوس كما أكدت بعض الشائعات

رافينيا يعرض خدماته على بايرن ميونخ

عاد الظهير البرازيلي وصيف كأس العالم للأندية مع نادي فلامينجو البرازيلي لإظهار رغبته في العودة مُجدداً إلى بايرن ميونخ في حالة رغبة النادي الألماني بسبب العجز التام في إيجاد بديل لبافارد في الجبهة اليمنى .

اللاعب البرازيلي كان قد أعلن رحيله عن الفريق البافاري خلال الموسم الماضي، حيثُ كان حفلة وداع تاريخية من قبل الجماهير.