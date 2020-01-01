أخبار الانتقالات: روما يسعى خلف مدافع شتوتجارت وفشل تعاقد توتنهام مع زي لويس

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 16 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020

بدأ الميركاتو الشتوي وتحاول الفرق استغلال الفرصة وتدعيم صفوفها بكل ما لديها من قوة بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 16 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الخميس 16 يناير 2020:

ويليان مُهدد بالرحيل

بحسب ما أفادت به صحيفة "ترانسفير ويندوز بودكاست" فإنه من الممكن أن يغادر ويليان لاعب توتنهام في سوق الانتقالات الحالي، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي الصيف القادم.

عدم التجديد مع اللاعب حتى الأن يُشير إلى أن البلوز على وشك استبدال اللاعب ومن الممكن التخلي عن خدماته.

أرسنال يسعى لضم ظهير باريس

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ذا صن" أن لايفن كورزاوا الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان مطلوب من قٍبل أرسنال .

يحتاج ميكيل ارتيتا لتعزيز الخط الدفاعي في الميركاتو الحالي، ويأمل أن يتم استقطاب كورزاوا في أسرع وقت.

توماس توخيل متمسك بكافاني

صرح توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان أنه قد يغادر لاعبين في الميركاتو الحالي، لكنه يأمل أن يظل إدينسون كافاني مع الفريق.

غاب كافاني يوم الأربعاء عن فوز فريقه بنتيجة (4-1) أمام موناكو بسبب الإصابة، حيث لم يخوض اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا سوى تسع مباريات فقط في الدوري الفرنسي هذا الموسم، واستطاع أن يُحرز هدفين.

ومع ذلك فإن توخل يصر على أنه يريد أن يبقى كافاني جكزء من فريقه، على الرغم من اعترافه بأن القرار النهائي بيد اللاعب.

فشل تعاقد توتنهام مع زي لويس

بحسب ما أفادت به صحيفة "ديلي ميل" فإن صفقة توتنهام لضم زي لويس مهاجم بورتو والتي كان من المتوقع أن يتم استكمالها قد لا تُستكمل بسبب مشاكل في تصريح العمل.

في ظل إصابة هاري كين، سعى الفريق لضم مهاجم الرأس الأخضر الدولي البالغ من العمر 28 عامًا كبديل.

روما يسعى للتعاقد مع مدافع شتوتجارت

بحسب ما صرح به جانلوكا دي مارزيو فإن روما يستعد لتقديم عرض من أجل ضم بورنا سوسا لاعب شتوتجارت.

ويحاول ذئاب إيطاليا تدعيم صفوفه الدفاعية خاصة في ظل اقتراب ليوناردو سبينازولا من الانتقال إلى الإنتر.

يأمل الفريق أن يضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا والذي تم ربط اسمه بالانتقال إلى النيراتزوري وسامبدوريا في الصيف الماضي.

مدافع مانشستر سيتي بديلاً لأومتيتي في برشلونة

بدأت إدارة نادي برشلونة في البحث عن قائمة من اللاعبين المناسبة لأفكار المدرب الإيطالي الجديد جاسبيريني من أجل التعاقد معهم خلال الميركاتو الشتوي الحالي أو سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة .

وفي نفس السياق كان المدافع الفرنسي أومتيتي قد جاءت له بعض العروض التي كان يرغب في الرحيل إليها خاصة بعد جلوسه على دكة البدلاء كثيراً هذا الموسم، وفضلت إدارة البرسا البحث عن مدافع جديد بدلاً من اقناع الفرنسي بالبقاء .

وقد وقع الإختيار على مدافع مانشستر سيتي لابورت أحد اللاعبين القادرين على تنفيذ أفكار جاسبيريني في بناء الهجمات من الخلف للأمام

ماتيتش يستعد للرحيل إلى الدوري الامريكي

وصل إلى النجم الصربي ماتيتش عرض هام من الدوري الأمريكي من خلال نادي شيكاجو فاير الذي يرغب في الحصول على اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية، وذلك بسبب أن الدوري الأمريكي يبدأ في شهر مارس .

في المقابل حاولت إدارة اليونايتد أن تُبقى على اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل لكن الصربي يأس تماماً من البقاء على دكة البدلاء

جاسبيريني يُفكر في إعادة كوتينيو بالميركاتو الشتوي

بدأ المدير الفني الجديد جاسبيريني التفكير في كيفية تطبيق إستراتيجيته في نادي برشلونة منذ اليوم الأول خاصة في مسألة الإستحواذ في وسط الملعب، الأمر الذي يجيده النجم البرازيلي كوتينيو المنتقل على سبيل الإعارة لنادي بايرن ميونخ

المدرب الإيطالي لديه رغبة في إعادة اللاعب بشكل سريع لكن إدارة البرسا ستجد صعوبة في إقناع إدارة الفريق البافاري بالتخلي عن اللاعب