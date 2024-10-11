أخبار الاتحاد اليوم | ودية جديدة بدون كانتي .. وحسام عوار يسرق الأضواء من رياض محرز في الجزائر!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024.
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الاتحاد يستعد لودية جدة في غياب كانتي
يستعد فريق الكرة بنادي الاتحاد، لخوض مباراة تجريبية أمام نادي جدة، على ملعب العميد، ضمن تحضيراته خلال فترة التوقف الدولي، في إطار الاستعداد لمواجهة القادسية، في 19 أكتوبر، بالجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.
وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن الفرنسي نجولو كانتي، نجم وسط الاتحاد، سيغيب عن المباراة الودية أمام جدة؛ حيث يواصل برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي، للتعافي من إصابته في العضلة الضامة، فيما يواصل الفريق تحضيراته، اليوم، في مقر النادي، بعد العودة من الإجازة التي حصلوا عليها.
من جانبه، قرر الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للاتحاد، استدعاء كلًا من الحارسين رايف سعيد ومحمد هزازي، لاعبي فريق الاتحاد تحت 18 عامًا، في ظل استدعاء رايكوفيتش وأسامة المرمش وحامد الشنقيطي للمنتخبات، فضلًا عن عفاس الغالب، حارس شباب الفريق.
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