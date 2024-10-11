الانتقال إلى دوري روشن أم التوجه للتدريب؟ الكشف عن مصير جورجينيو مع آرسنال

هل سيرحل لاعب آرسنال إلى دوري روشن؟

حسم الإعلامي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات، مصير النجم الإيطالي جورجينيو لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، وسط التكهنات بشأن احتمالية انتقاله إلى دوري روشن السعودي أو التوجه إلى عالم التدريب.

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أكد رومانو خلال عموده في "CaughtOffside" أن كل ما تردد بشأن رحيل جورجينيو عن آرسنال لا أساس له من الصحة، وأن اللاعب يركز خلال الموسم الحالي على مهمته مع الفريق، وأنه ما زال مبكرًا الحديث عن رحيله ونحن في بداية الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "الوضع هو أن جورجينيو يفكر فقط في الموسم الحالي، ولا أعتقد أن كل هذه الأخبار التي تتعلق به وبزميله ساليبا مفيدة للفريق، ونحن ما زلنا في أكتوبر، والموسم بدأ منذ 50 يومًا فقط".

GOAL

واصل خبير الانتقالات: "جورجينيو يركز بشكل كامل على الحاضر مع آرسنال، وليس على التحول إلى التدريب أو الانتقال إلى السعودية".

يُنافس فريق آرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة، متساويًا مع مانشستر سيتي الوصيف، خلف ليفربول المتصدر بـ18 نقطة.