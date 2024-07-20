أخبار الاتحاد اليوم | سقوط في اختبار بلان الأول .. ومشعبي يفاجئ حمد الله وحجازي قبل الرحيل!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت الموافق 20 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت الموافق 20 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.



الاتحاد يسقط وديًا في أولى مباريات لوران بلان



تلقى فريق الكرة بنادي الاتحاد، خسارة أمام إلتشي الإسباني بنتيجة (0-2)، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب أولمبيك كاميلو، ضمن معسكر العميد في معسكر مدينة أليكانتي الإسبانية.



وقاد المدرب الفرنسي لوران بلان، فريق الاتحاد للمرة الأولى، حيث دفع بتشكيل يضم (محمد المحاسنة، سعد آل موسى، لويس فيليبي، فواز الصقور، حسن كادش، فابينيو، عوض الناشري، فيصل الغامدي، أحمد الغامدي، جوتا، كريم بنزيما).



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وحرص بنزيما على التوجه إلى الجماهير الاتحادية، من أجل التوقيع على مقتنياتهم، فيما قرر بلان، الدفع بتشكيل مختلف في الشوط الثاني، ليضم (أسامة المرمش، ياسين جابر، مهند الشنقيطي، محمد فلاته، صهيب هوساوي، فرحة الشمراني، علي الفهمي، مروان الصحفي، جوتا، عبد الرحمن العبود، طلال حاجي).



قدم الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع فريق الكرة بنادي ليفربول الإنجليزي، مفاجأة سعيدة لصندوق الاستثمارات العامة، على خلفية الاجتماع بين الطرفين، من أجل التفاوض معه على فكرة اللعب في دوري روشن السعودي.



أصبح نادي الاتحاد، قريبًا من الإعلان عن تعاقده مع اثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال موسم الميركاتو الصيفي، وهما معاذ فقيهي وصالح الشهري.



كشف لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد غير الربحية، عن رأيه إزاء مقترح من قِبل أحد الجماهير، بتكريم الثنائي أحمد حجازي وعبد الرزاق حمد الله، قبل رحيلهما عن صفوف العميد، في الميركاتو الصيفي.



وجه محمد نهاض، قنصل عام فرنسا في مدينة جدة، رسالة خطفت قلوب جماهير نادي الاتحاد، في حديثه حول اقتراب مواطنه موسى ديابي، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



أعلنت وزارة الرياضة، عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربعين الثالث والرابع من الموسم الرياضي (2023-2024)، حيث تم الكشف عن درجة الدعم المستحق للأندية الرياضية الخاصة، التي تضم الهلال والنصر والأهلي والقادسية والاتحاد والدرعية.



فتح الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، باب التكهنات حول وجهته المستقبلية، بعد غيابه عن الملاعب لمدة موسم كامل.



يواصل الهلال فرض هيمنته على جميع الأندية السعودية في مختلف مجالات المنافسة، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.



كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد في مفاوضات وست هام يونايتد مع نادي الاتحاد السعودي بشأن التعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي.



أصبح نادي الاتحاد السعودي، حديث العالم أجمع خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بسبب "مفاوضاته" مع عدد كبير من النجوم العالميين؛ بهدف تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.



يطمح الاتحاد في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح العميد في موسم جديد يريد فيه رفاق كريم بنزيما إحراز البطولات.

