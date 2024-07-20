الحارس الإسباني يضبط الساعة الرملية..

فتح الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، باب التكهنات حول وجهته المستقبلية، بعد غيابه عن الملاعب لمدة موسم كامل.

ولم يرتبط دي خيا (33 عامًا) بأي فريق منذ انتهاء مسيرته مع مانشستر يونايتد في صيف 2023، إلا أن تقارير صحفية رجحت انضمامه إلى أحد الأندية السعودية وتحديدًا الشباب أو الاتحاد.

ونشر دي خيا تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، اكتفى فيها برسمة "الساعة الرملية"، في إشارة إلى اتفاقه مع ناديه الجديد واقتراب الإعلان عنه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان موقف دي خيا بمثابة لغز للجماهير، حيث انتهى عقده مع اليونايتد ورفض الانتقال إلى أي نادٍ بسبب عدم اقتناعه بالعروض المادية، خصوصًا أنه كان يحصل على راتب أسبوعي ضخم من الشياطين الحمر (375 ألف جنيه إسترليني) في عقده الأخير.

وفتح الحارس الإسباني الباب للاستماع إلى العروض المقدمة له في الصيف الماضي، لكن لم يقترب أي منها من راتبه في أولد ترافورد، والذي كان يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وحتى الآن لم تضح الصورة بشأن وجهة الحارس الإسباني، خصوصًا أن الأندية السعودية الكبرى انتهت من ملف حراسة المرمى، بينما يبقى الاتحاد في رحلة بحث عن حارس من الطراز العالي لحماية عرينه في الموسم المقبل.