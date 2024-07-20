رسالة تخطف قلوب جماهير الاتحاد..

وجه محمد نهاض، قنصل عام فرنسا في مدينة جدة، رسالة خطفت قلوب جماهير نادي الاتحاد، في حديثه حول اقتراب مواطنه موسى ديابي، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأصبح موسى ديابي، نجم أستون فيلا الإنجليزي، قريبًا بقوة من الانتقال إلى صفوف الاتحاد؛ بعد توصل الطرفين إلى المرحلة الأخيرة، بالتوقيع على عقد لمدة 5 مواسم، في صفقة تُقدر بقيمة 55 مليون يورو، ليصبح إتمام الصفقة مسألة وقت.

ونشر القنصل رسالة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "سمعت أن لاعبًا فرنسيًا جديدًا سيلتحق بفريق قلبي.. الاتحاد"، واضعًا صورة موسى ديابي مرتديًا قميص منتخب فرنسا.

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ولاقت رسالة القنصل تفاعلًا كبيرًا بين جماهير الاتحاد، وسط إشادات كبيرة بحديث المسؤول الفرنسي، كما اعتبرها متابعون بمثابة إعلان عن الصفقة، رغم عدم صدور الإعلان الرسمي من قِبل النادي الجداوي.

وتدرج ديابي الفئات السنية لمنتخب فرنسا، تحت 18 و19 و20 و21 عامًا، وحتى اللعب مع المنتخب الأول، حيث خاض 11 مباراة دولية، وتوج مع الديوك بلقب كأس دوري الأمم الأوروبية عام 2021.

وقضى موسى ديابي (25 عامًا)، موسمًا واحدًا مع أستون فيلا، رغم ارتباطه بعقد حتى صيف 2028، قبل مفاوضات الاتحاد، فيما خاض اللاعب 54 مباراة مع فريقه الإنجليزي، خلال الموسم السابق، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة، فيما يمتلك اللاعب لقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر مع باريس سان جيرمان.