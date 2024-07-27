أخبار الاتحاد اليوم | صديق رونالدو يعطل الصفقة الجديدة .. والجوارب الحمراء تحرج العميد عالميًا

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 27 يوليو 2024.
بعد إجازة اليورو .. موعد انضمام كانتي ولوران بلان يستقبله بـ"خطة" في معسكر الاتحاد!
ينتظر فريق الكرة بنادي الاتحاد، وصول نجمه الفرنسي نجولو كانتي، من أجل المشاركة في المرحلة الثانية في البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد، والتي ينطلق اليوم (السبت)، في مدينة الجارف البرتغالية، بعد انتهاء الإجازة الخاصة التي حصل عليها.
بشكتاش يضغط بورقة حاسمة على الاتحاد لإطلاق سراح جوتا
كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي بشكتاش التركي في مفاوضات مباشرة مع أحد لاعبي اتحاد جدة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024
أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.
واقعة "الجوارب الحمراء" تحرج إدارة اتحاد جدة في إسبانيا
شهدت مباراة فريق الاتحاد السعودي ومضيفه إشبيلية الإسباني الودية، التي جمعتهما أمس الجمعة، واقعة غريبة ونادرة الحدوث.
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رسالة جديدة لسعد اللذيذ: معسكرات الأندية السعودية ناقوس خطر!
جدد الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، خطابه لسعد اللذيذ، مدير برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية، مطالبًا بتدعيم الفرق الكبرى في دوري روشن بصفقات قوية.
"لا أتصور مانشستر سيتي بدونه" .. جوارديولا يستعطف إيدرسون لتجاهل العرض السعودي!
وجه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ضربة قوية لمخططات الحارس البرازيلي إيدرسون في الرحيل عن "السيتزينز" إلى الدوري السعودي.
فيديو | بمشاركة ديابي .. الاتحاد يخسر أمام إشبيلية و"تصرف غريب" من لوران بلان مع كريم بنزيما
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، "خسارة ودية" أمام إشبيلية الإسباني، مساء يوم الجمعة، ضمن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
ما تفاصيل معسكر ومباريات الاتحاد التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025؟
قدم الاتحاد مستوى سيئاً في موسم 2023-2024، لا يليق بمستوى ومكانة العميد حيث كانت تطمح الجماهير في حصولهم على آي بطولة، ولكن في المقابل لم يستطع المونديالي حتى الترشح لدوري أبطال آسيا الموسم القادم، بعدما حقق المركز الخامس في دوري روشن السعودي.
الاتحاد يتفق مع صفقته الأجنبية الثالثة .. ويؤجل حسمها بسبب صديق كريستيانو رونالدو!
توصل نادي الاتحاد السعودي، إلى اتفاق مع صفقته الأجنبية "الثالثة"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
فيديو | كريم بنزيما يواصل "عادته السيئة" مع الاتحاد ضد إشبيلية .. والمبرر أرضية الملعب!
واصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، "عادته السيئة" منذ الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في صيف عام 2023؛ وهذه المرة في المباراة الودية ضد إشبيلية الإسباني.