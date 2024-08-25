ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.
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مُنقذ الاتحاد أمام الخلود .. لويز فيليبي يبدأ رحلة علاج جديدة بعد عودة "إصابة إنتر"
كشفت الفحوصات الطبية عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الإيطالي لويز فيليبي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال مباراته أمام الخلود في دوري روشن السعودي.
"لم تكن اتحاديًا يومًا وهدفك الكسب منه فقط" .. هجوم جم على حامد البلوي بعد تصريحه عقب مواجهة الخلود
فتح حامد البلوي المشرف العام على كرة القدم في نادي الخلود النار على نفسه بتصريحاته عقب مواجهة فريقه مع الاتحاد في الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد لدوري روشن السعودي.
"لهذا السبب تعقدت مواجهة الخلود" .. كريم بنزيما يحاول تهدئة غضب الاتحاديين!
حالة قلق مبكرة انتابت جماهير نادي الاتحاد والمنتمين له على خلفية الفوز الصعب أمام الخلود، لكن مهاجم الفريق وقائده الفرنسي كريم بنزيما لديه مبرره.
"لا يمكنني إغلاق الباب أمام السعودية" .. أليسون بيكر يتحدث عن خطوة الرحيل من ليفربول
دعم البرازيلي أليسون بيكر؛ حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، التقارير التي تحدثت عن اهتمام أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مؤكدًا انفتاحه على احتمالية اتخاذ تلك الخطوة.
قلق بعد الظهور الأول .. نجوم الاتحاد السابقون يحذرون: الله يستر على موسم فريقنا!
لم تكن بداية الاتحاد في الموسم الجديد 2024-2025 من دوري روشن السعودي مرضية لنجميه السابقين محمد نور وحمد المنتشري، إذ أعربا عن قلقهما من مشوار العميد المرتقب.
جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
ينطلق دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس، ليبدأ موسم جديد لا يخلو من الإثارة والجنون.
"أشعر بالإحباط ونبحث عن فريق للاعب الاتحاد" .. رسالة مفاجئة من لوران بلان بعد عبور الخلود!
أكد الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، أنه سعيد بالفوز على الخلود، في مستهل مشوار الدوري، رغم شعوره بالإحباط، لإصابة المدافع الإيطالي لويز فيليبي، العائد لتوه من إصابة عضلية سابقة.
كريم بنزيما أمام الخلود .. "هل كنت تطمئن جماهير الاتحاد أم تخدعهم؟"
في تصريح لرابطة دوري المحترفين، قال كريم بنزيما، قائد فريق الكرة بنادي الاتحاد، إن الفريق أصبح في أتمّ الجاهزية، وإن المعسكر الإعدادي كشف تصاعد أداء العميد، حتى حققوا الفوز على إنتر، بطل الدوري الإيطالي، بثنائية دون مقابل.
الخلود ضد الاتحاد | شكرًا لويز فليبي انتهى دورك .. "ثنائية إنتر" خادعة وحسام عوار ينقذ الموقف!
بعد الفوز على إنتر الإيطالي بثنائية، في مباراة تجريبية قبل الموسم الجديد، تغنّت جماهير الاتحاد بفريقها، وازدادت الآمال بموسم جيد، تتجاوز فيه الجماهير أحزان الموسم الماضي، الذي غادره العميد خالي الوفاض من كافة البطولات.