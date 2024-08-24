"أشعر بالإحباط ونبحث عن فريق للاعب الاتحاد" .. رسالة مفاجئة من لوران بلان بعد عبور الخلود!

بعد فوز الاتحاد على الخلود في الدقائق الأخيرة..

أكد الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، أنه سعيد بالفوز على الخلود، في مستهل مشوار الدوري، رغم شعوره بالإحباط، لإصابة المدافع الإيطالي لويز فيليبي، العائد لتوه من إصابة عضلية سابقة.

وحقق الاتحاد فوزًا على الخلود بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث وقع حسام عوار على هدف اللقاء في الدقيقة 90+3.

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وقال بلان، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه محبط من إصابة فيليبي، كونه كان يعمل بجدية، وتمكن من إنقاذ الفريق من فرصة محققة، بعدما تدخل في الوقت المناسب لاستخلاص الكرة من تسديدة موليدا أمام المرمى الخالي، قبل أن يغادر الملعب للإصابة، ويشارك مهند شنقيطي بديلًا له في الدقيقة 19.

وردًا على إمكانية تبديل لويز فيليبي بلاعب جديد، قال بلان إنه يطمح بالتقدم للأمان، وسيكون سعيدًا إذا تم التعاقد مع لاعب أو اثنين جديدين، قبل إغلاق موسم الانتقالات الصيفية، مضيفًا إن الفريق الآن يمتلك سبعة محترفين أجانب، فيما بات الجناح البرتغالي فيليبي جوتا، خارج قائمة الفريق، ويتم البحث عن فريق لينضم إليه.

وأشاد مدرب الاتحاد، بالأداء الكبير الذي قدمه الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، ودوره في التصدي لفرصة انفراد الذي أعقبه هدف فوز الاتحاد بثوانٍ.