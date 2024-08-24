الخلود ضد الاتحاد | شكرًا لويز فليبي انتهى دورك .. "ثنائية إنتر" خادعة وحسام عوار ينقذ الموقف!

الاتحاد يفوز على الخلود بشق الأنفس..

بعد الفوز على إنتر الإيطالي بثنائية، في مباراة تجريبية قبل الموسم الجديد، تغنّت جماهير الاتحاد بفريقها، وازدادت الآمال بموسم جيد، تتجاوز فيه الجماهير أحزان الموسم الماضي، الذي غادره العميد خالي الوفاض من كافة البطولات.

وقبل مباراة الخلود، كان الاتحاد يمتلك سجلًا تاريخيًا كأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في المباريات الافتتاحية بتاريخ دوري المحترفين السعودي، برصيد 38 هدفًا من 16 مباراة، لتشتعل الآمال حول تقديم أداء مميز، يزيد غلة العميد من الأهداف الافتتاحية.

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ولكن، رغم فوز الاتحاد على الخلود بنتيجة (1-0)، في مباراة الجولة الأولى على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة، إلا أن ذلك لم يمنع أن أداء الاتحاد اتسم بقدر من العشوائية، ليضع أكثر من علامة استفهام، حول الأداء التكتيكي الذي جعل حارس الخلود، مارسيلو جروهي، لم يخضع لاختبارات كثيرة، أو مدى حاجة العميد للصفقات، ولكن المؤكد منه، أن الاتحاد لا يزال بحاجة للمزيد من العمل.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الخلود والاتحاد، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، بموسم 2024-2025..