أخبار الاتحاد اليوم | فابينيو يفضل نيمار على بنزيما وكانتي .. وغضب في جدة بسبب المعيوف!

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
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اللاعب يحسم قراره .. الاتحاد يفاجئ النصر بخطوة مبكرة لتحديد مصير عبد الإله العمري!
كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن قرار إدارة نادي الاتحاد، فيما يتعلق بمصير اللاعب عبد الإله العمري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، والمُعار من صفوف النصر، حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.
فيديو | "شقة استعمال شهرين" .. عبدالله المعيوف يثير غضب جمهور الاتحاد بـ"عقار للبيع"
شنت جماهير نادي الاتحاد السعودي، هجومًا عنيفًا على عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق العاصمي الشباب؛ بعد الجدل الذي أثاره في مقطع فيديو جديد له، خلال الساعات القليلة الماضية.
"قلل من الأندية المنافسة وكشف عن إنجازاته مع العالمي" .. جويدو فينجا يعلنها: أنا حارس النصر الأول!
كشف الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنصر السعودي، عن إنجازاته في النادي؛ على الرغم من الهجوم العنيف الذي يتعرض له، منذ توليه مهمته في صيف 2023.
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ضم صلاح واستبعد كانتي وبنزيما.. فابينيو يختار التشكيلة المثالية لأفضل من زاملهم!
اختار البرازيلي فابينيو لاعب الاتحاد تشكيلته المثالية لأفضل اللاعبين الذين جاورهم في مسيرته الممتدة عبر العديد من الأندية والتي وصلت الآن إلى محطتها في اتحاد جدة السعودي.
"بعد اعتزاله بقميص الاتحاد" .. النصر يستعين بنجمه السابق للانضمام إلى إدارة الكرة!
قرر مجلس إدارة شركة النصر السعودي، الاستعانة بأحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم "السابقين"؛ للعمل في النادي، خلال الفترة القادمة.
محمد صلاح ينافس على جائزتين ورونالدو ضد ميسي مجددًا .. المرشحون لـ"الأفضل" من جلوب سوكر
أعلنت الصفحة الرسمية لـ"جلوب سوكر"، الخميس، عن المرشحين لجميع جوائزها للأفضل في العالم، لعام 2024.