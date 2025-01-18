أخبار الاتحاد اليوم | 3 صفقات على رادار العميد .. وتحذير دومينجوس من تكرار "خطأ" الميركاتو الصيفي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت الموافق الـ18 من يناير 2025

يرصد "جول" النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي، اليوم السبت الموافق الـ18 من يناير 2025، وكل ما يدور حول الفريق.

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قرار لوران بلان قبل قمة الشباب

قرر الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، منح لاعبي العميد، راحة من التدريبات، السبت، في إطار التحضير لمباراة القمة أمام الشباب.

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ومن المنتظر أن يعاود لاعبو الاتحاد تحضيراتهم الميدانية، الأحد، على ملعبه، تحضيرًا للمباراة التي تقام الأربعاء المُقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في قمة الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتحاد وصافة جدول دوري روشن، برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الشباب في المركز السادس، برصيد 26 نقطة.

تحذير إدارة الاتحاد من تكرار أزمة الصيفية

وجه الإعلامي الرياضي ماجد هود، رسالة تحذيرية إلى إدارة الاتحاد، حول تكرار أزمة الميركاتو الصيفي، والتأخر في حسم الصفقات، على غرار المدافع دانيلو بيريرا.

ونشر هود، رسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا "رامون ودومينجو لماذا؟ المفترض من أول يناير تكونوا مجهزين التقرير الفني، واحتياج الفريق وتحديد اللاعب، ولا نريد تكرار الصيفية، والتأخير مثل بيريرا في آخر يوم، ناهيك عن أن الشتوية تختلف عن الصيفية، دائمًا الشتوية تأتي والمباريات مستمرة، والتي يمكن أن يستفيد منها الفريق".

وكان المدير الفني الفرنسي لوران بلان، قد صرّح عقب مباراة الرائد، في الجولة الخامسة عشرة، بشأن اللاعبين المحليين، قائلًا إنه سعيد بالمجموعة التي يملكها، ولو أراد النادي إحضار لاعبين أفضل فسيكون سعيدًا، فيما أشار لوجود لاعب أجنبي "مواليد" واحد فقط في صفوف الفريق، وهو الظهير الأيسر ماريو ميتاي، ومن الممكن أن يضم اسمًا جديدًا قبل غلق الانتقالات الشتوية، خاصة أن اللوائح تسمح بذلك.

يمثل ملف دعم الأندية الكبرى في السعودية من برنامج الاستقطاب، جدلًا كبيرًا وخصوصًا بين أنصار الهلال والاتحاد، حيث يزعم الهلاليون أن الجميع كان متساويًا في الدعم بينما يرى مؤيدو العميد أن منافسهم حصل على أكبر قدر من الدعم.

دافع خالد العطوي، مدرب منتخب السعودية للشباب السابق، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، مؤكدًا أن الانتقادات الموجهة له غير منطقية في ظل سوء مستوى الفريق بشكل عام.

"سأكون سعيدًا إذا كانت هُناك صفقات جديدة!".. بهذه الكلمات صرح لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد الفوز على الرائد، مساء أمس الخميس.

GOAL

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